Schönau Tunau steht vor der „wilden Wahl“

Tunau (ilz). Gestern Abend um 18 Uhr ging die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Tunau zu Ende, ohne dass eine Bewerbung im Rathaus eingegangen wäre. Nun steht Tunau vor der „wilden Wahl“.

„Es könnte sein, dass das Amt des Bürgermeisters in kleinen Gemeinden immer unattraktiver wird“, sagte Daniel Senn von der Kommunalaufsicht des Landratsamts Lörrach vor zwei Jahren, als sich in Wieden kein Kandidat für die Nachfolge des Bürgermeisteramts hatte finden lassen können. Offenbar behielt Senn mit seiner Einschätzung recht, denn was sich vor beinahe genau zwei Jahren in Wieden abgespielt hat, wiederholt sich dieser Tage in Tunau.

In Wieden war das Ausbleiben einer Bewerbung für das Bürgermeisteramt seinerzeit ein Sonderfall. Es war ein Ereignis, das im Landkreis Lörrach weitestgehend unbekannt war. Entsprechend groß waren die Fragezeichen und das Medieninteresse an der ungewöhnlichen Situation in der kleinen Gemeinde im oberen Wiesental. Kaum einer hatte bis dahin von der sogenannten „wilden Wahl“ gehört, zu der es kommt, wenn sich in einer Gemeinde kein Kandidat für das Bürgermeisteramt findet – wie jetzt in Tunau.

Gemeint ist mit der „wilden Wahl“, dass die Bürger am vorgesehenen Wahltermin, in diesem Fall am 24. September, zwar einen neuen Bürgermeister wählen sollen, dass es dafür aber keine Vorschläge auf dem Wahlzettel gibt. Stattdessen schreiben die Wähler den Namen der Person auf den Schein, die sie für geeignet halten, das Amt zu übernehmen. Die Person, die auf diese Weise die absolute Mehrheit der Stimmen bekommt, wird Bürgermeister. Sollte auf diese Weise auf keine Person mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen entfallen, muss die Wahl wiederholt werden. Bei der „wilden Wahl“ in Wieden wurde Annette Franz vor zwei Jahren auf diese Weise zur Bürgermeisterin gewählt.

Aus gesundheitlichen Gründen hatte der ehemalige Bürgermeister von Tunau, Klaus Rümmele, sein Amt im Juli niedergelegt. Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter Jörg Lais hat das Amt bis zur Wahl am 24. September vorübergehend übernommen.