Kürzlich veranstaltete Tennistrainer Patrick Hager gemeinsam mit Jugendwartin Katharina Hackner und Mannschaftsbetreuerin Alexandra Hlawatschek im Impulsiv in Lörrach den zweiten Faller-Konfitüren-Cup für die Konkurrenzen U8/Newcomer (Kleinfeld), U9/10 (Midifeld) sowie U12/14 und U16/18, zu dem die Tennisjugend der Vereine TC Schönau, TC Hausen, TC Steinen und TC Binzen eingeladen wurden.

Schönau. Insgesamt meldeten sich zu dem Turnier fast 50 Kinder und Jugendliche an. Beim Kleinfeldturnier machten insgesamt 13 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren mit. Bei diesem Turnier hatten einerseits die Neulinge die Möglichkeit, Turnierluft zu schnuppern und zuerst in leistungsgemischten Gruppen und im Anschluss in homogenen Gruppen erste Turniererfahrung zu sammeln. Andererseits spielten auch hier schon „alte Hasen“ mit, die beeindruckendes Tennis zeigten.

Schließlich gewann in der Konkurrenz U8/Newcomer in der leistungsstärkten Gruppe Yannis Hackner (TC Schönau) den Siegerpokal, der Silberpokal ging an Lilli Meier (TC Binzen), und den dritten Pokal holte sich Emilia Rothmund (TC Schönau). In der zweitstärksten Gruppe überzeugte Selina Burdenski (TC Schönau) als Gruppensiegerin, und in der dritten Gruppe konnte sich Leon Behringer (TC Hausen) die Tennistrophäe sichern.

Beim Midifeld-Turnier (U9/U10) waren acht Kinder am Start, die alle schon richtig gut Tennis spielen. Entsprechend spannend und hochwertig waren die einzelnen Spiele. Letztendlich holte sich in dieser Konkurrenz Mario Marin (TC Schönau) den Siegerpokal und verwies in einem spannenden Spiel Lina Hackner (TC Schönau) auf Platz 2. Beim ebenfalls hervorragenden Spiel um Platz 3 konnte sich Samuel Rothmund (TC Schönau) den Bronzepokal gegen Linda Hlawatschek (TC Steinen) sichern.

Auch die größte Konkurrenz der U12/U14 mit insgesamt 17 Jugendlichen war hart umkämpft. Hier konnten sich die Spieler in der ersten Runde entweder in die A- oder in die B-Runde spielen, in denen dann unabhängig voneinander die Sieger ausgetragen wurden. Schließlich setzte sich in der A-Runde Roman Steinebrunner (TC Schönau) in einem spannenden Finale gegen Lena Hlawatschek (TC Hausen) durch und sicherte sich somit den Siegerpokal. Beim Spiel um Platz drei behielt Max Mundl (TC Binzen) die Oberhand über Lilly Steinebrunner (TC Schönau). Im Finale der B-Runde besiegte Benjamin Anschütz (TC Schönau) Larissa Kühner (TC Steinen), Drittplatzierte wurde Liv Hermann (TC Steinen), und den vierten Platz und eine Tennistrophäe erkämpfte sich Paula Graf (TC Binzen).

In der Konkurrenz U16/18+ zeigten acht Teilnehmer ihr bestes Tennis. Bei der Siegerehrung konnte dem strahlenden Sieger Sven Gutjahr (TC Binzen) der Pokal überreicht werden, Florian Liedtke (TC Binzen) wurde nur ganz knapp geschlagen. Den dritten Platz erkämpfte sich Sebastian Bauer (TC Hausen) vor Max Winkler (TC Binzen).

Zusätzlich zu den Pokalen und Medaillen erhielt jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk, bei dem die allseits beliebte Faller-Konfitüre natürlich nicht fehlen durfte. Das Turnier war eine gelungene Veranstaltung für Teilnehmer und Zuschauer.