Schönau Üben fürs Leistungsabzeichen

Schönau (ue). Üben, üben und nochmals üben: Nur so lässt sich das im Juni 2018 anstehende silberne Leistungsabzeichen von den Mitgliedern der Schönauer Feuerwehr tatsächlich erreichen. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, was gleichzeitig bedeutet, dass sich die Floriansjünger jeweils in Gruppen zwei bis drei Mal in der Woche regelmäßig zu Übungen treffen. „Unser Ziel ist es, Handhabungen und Techniken zu verbessern, um diese bei der anstehenden Prüfung möglichst perfekt zu beherrschen“, so Kommandant Jürgen Bianchi. Schließlich spiele Schnelligkeit dabei eine ganz entscheidende Rolle. Im Vordergrund stehen neben einem Löschangriff auch Fertigkeiten auf den Gebieten technische Hilfeleistung und Menschenrettung. Da jeder Handgriff exakt sitzen muss, ist ständiges Proben angesagt. Dass die Vorbereitungen hohe Anforderungen an jeden einzelnen stellen, steht außer Zweifel. Dennoch ist Kommandant Jürgen Bianchi zuversichtlich. „Die Jungs sind hoch motiviert“, erklärte er. Und fügte hinzu: „Zum Glück haben wir derzeit relativ wenig heiße Einsätze.“ Und genau diese Zeit will man für die Prüfungsvorbereitungen nutzen. Ansonsten sieht Bianchi die Feuerwehr in Schönau mit 35 Aktiven recht gut aufgestellt. Zu ihnen zählen inzwischen auch 18 Atemschutzträger. Gleiches gilt ebenfalls für den Nachwuchs. Aktuell gehören der Jugendfeuerwehr 21 Jugendliche im Alter zwischen acht und 16 Jahren an. Um sie kümmern sich insgesamt sechs Betreuer. Geleitet wird die Jungmannschaft von Markus Kiefer. Regelmäßig alle 14 Tage – jeweils mittwochs – trifft sich der Feuerwehrnachwuchs zu seinen Proben.