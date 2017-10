Schönau Über 200 Wanderer auf Tour

Insgesamt 203 Läufer nahmen am Sonntag bei perfektem Wanderwetter an der alljährlichen Volkswanderung in Wieden teil. Organisiert wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von der Bergwacht Wieden, die den Anlass im jährlichen Wechsel mit dem Gesangverein Wieden ausrichtet.

Wieden (kl). Das es sich hierbei nicht einfach ums Ablaufen einer Strecke handelt, sondern um ein ganztägiges Fest, wurde spätestens klar, als sich die Wanderer bei der Anmeldung einem Strecken-Quiz gegenüber sahen und als Belohnung die „Zäpfle-Brüder“ ab 14 Uhr am Ziel aufspielten.

Gestartet wurde der Lauf bei der Gemeindehalle Wieden. Die Strecke führte vorbei an herbstlich eingefärbten Wäldern über Hüttbach, den Panoramaweg und den Höhenweg bis zur Diensthütte der Bergwacht. Aufgeteilt wurde die Strecke in drei Abschnitte. An zwei Versorgungsstationen bot die Bergwacht den Wanderern ein kühles Getränk oder eine Wurst vom Grill an. Das Streckenquiz stellte die Teilnehmer vor knifflige Aufgaben, galt es doch, Fragen zu beantworten wie die nach der Anzahl der Holzstämme, die für das Tor am Wiedener Eck verwendet wurden, oder wie es mit der Wassertemperatur am Kneippbrunnen aussieht. Wer alle Quizfragen richtig beantworten konnte, hatte nach dem Lauf die Gelegenheit, an einer Verlosung teilzunehmen, bei der es Gutscheine zu gewinnen gab.

Eine Einzelwertung gab es bei diesem Volkswandern nicht, sondern man konnte sich einem der teilnehmenden Vereine anschließen, da die Wertung sich ausschließlich nach der genannten Teilnehmerzahl pro Verein richtete. Zur Wahl standen die Bergwacht, die Bergmannskapelle, die Feuerwehr, der Skiclub und der Männergesangsverein. Aber damit jeder der Wanderlustigen auch einen kleinen Preis erhalten konnte, gab es für alle Teilnehmer, die die volle Anzahl Stempel auf der Strecke holte, am Schluss noch ein Glas heimischer Konfitüre mit speziellem Bergwacht-Etikett oder eine Lyoner zum Vesper.

Auf dem ersten Platz landete die Bergwacht Ortsgruppe Wieden mit 52 Läufern, die damit den im letzten Jahr gewonnenen Pokal in den eigenen Reihen halten konnte, gefolgt von der Bergmannskapelle mit 42 und der Feuerwehr mit 30 Läufern. Auf Rang vier landete der Skiclub mit 26 Teilnehmern und das ehrenvolle Schlusslicht bildete der Männergesangverein mit elf Läufern.

Die in der Gemeindehalle aufspielenden „Zäpfle-Brüder“ animierten die Rückkehrer der Wanderung zu einem Hock bei Getränken und Steaks bis in die späten Abendstunden hinein. Auch viele Besucher aus der Gemeinde wollten sich das nicht entgehen lassen.