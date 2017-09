Schönau Überschaubares Fest mit Charme

Schönau (ue). Es war überschaubar, doch genau deswegen versprühte das Schönauer Hirschfest am vergangenen Sonntag einen anziehenden und heimeligen Charme im Städtle.

Bei sonnigem Herbstwetter reihten sich einige Stände im Schatten des „Münsters des Wiesentals“ rund um die Hirsch-Skulptur in der Talstraße. Dort boten die Mitglieder der Agenda-Gruppe Schönau den Besuchern an ihrem Stand zur Erfrischung neben Sekt auch köstliche Bananenmilch im eigens kreierten „Jogi-Becher“ an, der übrigens auch zum Mitnehmen bestimmt war.

Außerdem hatten die Kleinen einen Riesenspaß beim Entenangeln in einem mit Wasser gefüllten Becken. Ebenfalls für angenehme Stimmung sorgten die Damen vom Gitarrenkreis der evangelischen Kirche mit ihren Liedern.

Mit dabei war an diesem Tag auch Falknerin Sandra Schiller aus Wieden. Sie zeigte den Gästen den Umgang mit einem Uhu und hatte auch weitere Informationen über ihre Falknertätigkeit parat.

Wer sich für eine eigene Immobilie interessierte, fand am Stand von SR-Projektbau hierfür eine reiche Auswahl an aktuellen Angeboten. Und etwas abseits vom Geschehen war in der Friedrichstraße auch ein noch kleiner Trödel-Flohmarkt zum Schmökern eingerichtet. Ein einzigartiges Erlebnis für viele Festbesucher war eine kleine Stadtrundfahrt mit der Pferdekutsche.