Schönau Unfall mit dem E-Golf-Cart

Schönau. Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in Schönau. Dort fand auf dem Gelände des Golfclubs das Turnier „Ladies Cup“ statt, wie die Polizei mitteilt. Aufgrund des Regens und des nassen Grases wurde den Teilnehmerinnen von Verantwortlichen des Golfclubs untersagt, die abschüssige Strecke zwischen Loch 5 und 6 zu befahren und stattdessen eine Umfahrung zu nehmen. Dessen ungeachtet befuhr eine 75-jährige Frau mit dem Golf-Cart dennoch die abschüssige Strecke. Dabei kam sie ins Rutschen und blieb an einem Baum im Bachbett hängen. Die Frau wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Golf-Cart entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.