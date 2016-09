Schönau (pele). Bei der Vorlage des Zwischenberichts zur energetischen Stadtsanierung am Montagabend im Gemeinderat präsentierte Daniel Weiß, Geschäftsführer der EWS Energie GmbH, erstmals konkrete Zahlen. Bei einer Erhebung wurden 542 Gebäude im Stadtgebiet aufgenommen (diese Zahl umfasst 80 Prozent des Bestands und 80 Prozent des Wärmeverbrauchs). Der Gesamtstrombedarf in Schönau liege bei rund 15 500 Megawattstunden. 17,4 Prozent des verbrauchten Stroms werden in Schönau lokal erzeugt (Solar 7,3 Prozent, Wasserkraft 8,7 Prozent, Blockheizkraftwerke 1,4 Prozent) – für Weiß ein „überschaubarer Anteil“, der zwar über dem aktuellen bundesweiten Schnitt liege, aber immer noch weit entfernt vom ehrgeizigen Ziel sei, das die Bundesregierung vorgegeben hat, nämlich den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bis zum Jahr 2050 auf 80 Prozent zu steigern. Grundsätzlich könne man allerdings sagen, dass Schönau in Sachen Nutzung erneuerbarer Energien deutlich besser dastehe als viele andere Kommunen. Im Bereich Strom sieht Daniel Weiß in Schönau das größte Potenzial bei der Solarenergie, da noch viele weitere geeignete Dachflächen für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stünden. „Wir sollten das in der Stadt zum Thema machen“, plädierte Daniel Weiß dafür, den Ausbaus zu forcieren und gezielt Eigentümer geeigneter Flächen anzusprechen. Der EWS-Experte ließ nicht unerwähnt, dass Bürgermeister Peter Schelshorn bei seinem eigenen neuen Gebäude mit gutem Beispiel vorangehe. In Sachen Wasserkraft (verschärfte EU-Richtlinien) und Biomasse seien Nutzungssteigerungen eher unwahrscheinlich. Was die Windenergie betreffe, müsse man wohl eher regional denken, so der EWS-Experte. Bei der Wärmeversorgung dominieren laut Weiß nach wie vor Heizöl und Gas (Anteil der Erneuerbaren: sechs Prozent). Immer noch viel zu wenig genutzt werde das Potenzial heimischen Holzes. Daniel Weiß: „In dem Bereich könnte man viel mehr machen“ (siehe oben stehenden Artikel). Am allerwichtigsten bei der ganzen Thematik sei es allerdings, Energie einzusparen, betonte Weiß. Das sei beim Strom eher schwierig, bei der Wärme indes in vielerlei Hinsicht überlegenswert. In diesem Zusammenhang riss Weiß auch den Punkt energetische Sanierung von Gebäuden an. Hiefür sei die Zuschusssituation derzeit sehr gut. Die Stadt könne etwa durch ein Energieberatungsangebot die Entwicklung forcieren.