Schönau Viele bunte Jubiläumsfeste

Aitern (vw). Unter dem Motto „Ein halbes Jahrhundert – das ist ein Grund zum Feiern“ begeht die Trachtenkaplle Aitern ihr 50-jähriges Bestehen gleich mit mehreren Veranstaltungen. Dazu gehört der bewährte Tanz in den Mai am Sonntag, 30. April, in der Belchenhalle. Ab 20 Uhr wird in den Mai getanzt.

Ein musikalischer Höhepunkt ist nicht nur für den Dirigenten das Doppelkonzert mit der Trachtenkapelle Oberried am Sonntag, 20. Mai, um 20 Uhr in der Belchenhalle. Die beiden Vereine haben ihre Kontakte beim großen Musikkapellen-Treffen in Kirchberg in Tirol wiederaufleben lassen.

Der echte Geburtstag, also das Gründungsdatum der Trachtenkapelle Aitern, ist der 2. Juli, und so soll an diesem Termin dann auch gefeiert werden. Mit einem Jubiläumsfrühshoppen gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Schönau-Aitern wird ab 11 Uhr auf dem Schulhof Aitern musikalisch Geburtstag gefeiert.

Das größte Event ist das dreitägige Jubiläumswochenende. Dieses startet am Freitag, 22. September, mit der „Jubiläumsnacht in Tracht“. Musikalisch einstimmen wird dabei die Trachtenkapelle Brandenberg, bevor die Band „Blasmusikfieber“ für Stimmung sorgt. Beginn ist um 20 Uhr in der Belchenhalle. Am Samstag, 23. September, folgt der Jubiläumsabend. Die Besucher erwartet ein durchaus amüsanter Rückblick auf 50 Jahre Trachtenkapelle. Geboten wird ein buntes Programm ab 20 Uhr in der Belchenhalle. Das badische Oktoberfest am Sonntag, 24 September, 11 Uhr, wird in diesem Jahr etwas größer ausfallen. So gibt es neben Blasmusik, Speis und Trank und dem bewährten Markt mit Hobbykunst und Selbsterzeugnissen einen Festgottesdienst und ein Ladog-Treffen (Schmalspurfahrzeuge).

Der Theaterabend, der wieder die Lachmuskeln der Besucher strapazieren wird, findet am Samstag, 18. November, 20 Uhr, in der Belchenhalle statt. Musikalischer Höhepunkt ist für die Trachtenkapelle zum Abschluss des Jubiläumsjahres das Jahreskonzert am Freitag, 29. Dezember, um 20 Uhr.