Schönau Wachablösung in Schönenberg

Nachrichten-Ticker

18:40 Dax trotzt Sorgen um hohe Aktienbewertung

Frankfurt/Main - Der Dax hat sich ungeachtet der Befürchtungen einiger US-Notenbank-Mitglieder über eine Blasenbildung am Aktienmarkt stabil gezeigt. Nach einem schwächeren Handelsauftakt erholte sich der deutsche Leitindex am Nachmittag und schloss 0,11 Prozent höher bei 12 230,89 Punkten. Der Kurs des Euro notierte mit einem leichten Minus bei zuletzt 1,0649 US-Dollar.

18:39 Türkei: Sarin tötete Syrer - Damaskus weist Schuld zurück

Damaskus - Nach der Autopsie von Opfern des mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien geht das türkische Gesundheitsministerium von einem Einsatz der Chemiewaffe Sarin aus. Das teilte die Behörde in Ankara zwei Tage nach der verheerenden Attacke mit. Der syrische Außenminister Walid al-Muallim wies internationale Schuldzuweisungen zurück: "Ich betone, dass wir diese Art von Waffen nicht eingesetzt haben und nicht einsetzen werden, weder gegen Zivilisten noch gegen Terroristen", sagte er in Damaskus. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump der Regierung von Präsident Baschar al-Assad gedroht.

17:22 Bielefelder IS-Terrorist zu fünf Jahren verurteilt

Düsseldorf - Ein 23-jähriger Bielefelder ist als IS-Terrorist vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zu fünf Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Er habe umfassend gestanden und eingeräumt, sich mit der Terrormiliz voll identifiziert zu haben, sagte die Vorsitzende Richterin Barbara Havliza. Als "Osama al-Almani" war er im Internet in Videos aufgetaucht, teilweise vermummt, mit Kalaschnikow-Sturmgewehr und Machete. Er habe in seinem Facebook-Account IS-Sympathisanten in Deutschland aufgefordert, Anschläge zu begehen.

17:17 Autohersteller Opel baut für Integration in PSA-Konzern um

Rüsselsheim - Opel schwört seine Mitarbeiter auf die Übernahme durch den französischen Autokonzern PSA ein. Bei zeitgleichen Betriebsversammlungen an allen deutschen Opel-Standorten wurde die Belegschaft über die geplante Neuorganisation des Unternehmens informiert. Alle europäischen Geschäfte von Opel, die Teil von PSA Peugeot Citroën werden, sollen unter dem Dach einer Gesellschaft gebündelt werden. Für die Mitarbeiter ändere sich dadurch zunächst nichts, so das Unternehmen. In einem ersten Schritt wird die Adam Opel AG in eine GmbH umgewandelt.

17:10 Check24 muss Versicherungskunden besser informieren

München - Das Oberlandesgericht München hat ein Urteil mit Signalwirkung für den Verbraucherschutz im Internet gesprochen: Das Internetportal Check24 muss künftig seine Kunden vor dem Online-Abschluss einer Versicherung besser informieren und gründlicher beraten als bisher. Das entschied der 29. Zivilsenat. Check24 muss künftig die Besucher der Webseite beim ersten Geschäftskontakt unübersehbar darauf hinweisen, dass das Portal nicht nur Preise vergleicht, sondern als Versicherungsmakler Provisionen kassiert.