Oberes Wiesental (aq). In engagiert gestalteten Krippenfeiern läuteten die Jüngsten in den Kirchen und Kapellen der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental den Heiligen Abend ein.

Gut besucht waren die folgenden Christmetten und Hochämter an Weihnachten, die von Kapellen und Chören begleitet wurden und als zentrale Botschaft die Menschwerdung Gottes und seine Bedeutung für die Menschen zum Inhalt hatten. Pfarrer August Schuler und Kaplan Gnani Raj Lazar übertrugen in den Predigten die zentrale Botschaft der Weihnacht in den Alltag.

In der Schönauer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt griff Kaplan Lazar in der abendlichen Eucharistiefeier ein Wort des ehemaligen Limburger Bischofs Franz Kamp­haus auf, nach dem „Gott in unserer Haut steckt“. „Diese prägnante Deutung“, so der junge Todtnauer Theologe, „überrascht vielleicht und doch ist etwas dran: Gott steckt in unserer Haut. Im besten Fall geht Gott unter die Haut, er will uns anrühren und bewegen.“

Mit dem Stephanustag am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Fest der unschuldigen Kinder sowie dem Fest der Heiligen Familie, wurden in der Seelsorgeeinheit die anschließenden Gedenktage der Weihnachtsoktav begangen.

Am Festtag des Heiligen Johannes am Dienstag fand traditionsgemäß in der Todtnauer Pfarrkirche St. Johannes der Täufer die Segnung des Johannesweines statt.

Dieser Brauch basiert auf einer Legende, nachdem der Apostel und Evangelist Johannes einen Becher vergiften Weines gesegnet und so vom Gift befreit haben soll.

Mit dem Hochfest der Gottesmutter Maria, das gleichzeitig als Weltfriedenstag begangen wird, finden am Neujahrstag jeweils um 10 Uhr Messen in Schönau und Todtnau sowie um 17 Uhr in St. Jakobus in Todtnauberg statt.