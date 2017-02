Schönau (hr). Mit dem Hemdglunkiumzug am Schmutzigen Donnerstag begann in Schönau die Straßenfasnacht. Ob in den Kindergärten, Schulen oder auf den fasnächtlich bunt geschmückten Straßen – überall ging es närrisch zu.

Die Kinder des katholischen Kindergartens Schönau gehörten am Vormittag zu den ersten Hemdglunkis im Tal. Lautstark eroberte der Narrensamen das Rathaus und bei der anschließenden Tour durch die Stadt gab es an verschiedenen Stationen so manche Verköstigung.

Am Abend traf sich wieder-um der Narrensamen im Schlepptau der Eltern zum großen Hemdglunkiumzug vor dem Rathaus. Pünktlich um 20.11 Uhr setzten sich die Stadtmusiker an die Spitze der zahlreichen Hemdglunkis und auch der Fanfarenzug schepperte los. Selbst Sturmböen konnten den vergnügten Glunkis in ihren weißen Hemden und Schlafmützen nichts anhaben, sie trafen sich in Scharen, um am Umzug durch die Stadt dabei zu sein. Muskelkraft war jedoch beim Träger der übergroßen Glunkifigur gefragt, welcher große Mühe hatte, bei Sturm die große Figur in der Senkrechten zu halten.

Trockenen Fußes erreichten die Umzugsteilnehmer nach ihrem Marsch über die Kirchbühlstraße, Friedrichstraße, Luisenstraße und Ledergasse den Ausgangspunkt in der Talstraße, wo die Stadtmusik und der Fanfarenzug dem weißen Gaudiwurm mit fasnächtlichen Rhythmen nochmals kräftig einheizte.