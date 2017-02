Wenn es um die Standortfrage für das geplante Zentralklinikum im Landkreis Lörrach geht, dürfte im Gesamtspektrum der Punkt Erreichbarkeit der wichtigste sein. Dies sieht auch die Gewichtungsmatrix so, die der Kreis für die Bewertung der drei zur Debatte stehenden Standorte erstellen lassen hat. Die Thematik, welcher Standort in welchem Zeitraum zu erreichen ist, hat insbesondere für das geographisch abgelegene obere Wiesental eine große Bedeutung.

Oberes Wiesental. In der Matrix, die als „Entscheidungshilfe“ für die bevorstehende Tendenzentscheidung des Kreistags dient und die in sechs Hauptkriterien gegliedert ist, wird dem Themenbereich „Lage, Regionalität, Wohnortnähe, Anbindung an städtisches Umfeld“ mit 27,5 Prozentpunkten die höchste Gewichtung zugeschrieben. In diesem Segment geht es insbesondere um die Erreichbarkeit für Einwohner und Patienten des Landkreises sowie für die Bediensteten der künftigen medizinischen Einrichtung. Die Frage der Erreichbarkeit wird innerhalb des Hauptkriteriums mit 60 Prozent gewichtet.

Betrachtet wird von den Erstellern der Matrix die Erreichbarkeit des Grundstücks für Einwohner des Landkreises Lörrach innerhalb einer Fahrzeitzone von 15, 30 und 45 Minuten. Würde die Zentralklinik am Standort Lörrach realisiert, ergäben sich folgende Zahlen: Innerhalb von 15 Minuten wäre die Klinik für knapp 134 000 Einwohner erreichbar, innerhalb von 30 Minuten für 248 000 Einwohner und innerhalb von 45 Minuten für 292 000 Einwohner. Beim Standort Schopfheim sieht es folgendermaßen aus: Innerhalb von 15 Minuten könnten 119 000 Einwohner die Klinik erreichen, innerhalb von 30 Minuten 271 000 und innerhalb von 45 Minuten 302 000 Einwohner.

Umgekehrt betrachtet: Bei einem Klinikstandort Lörrach brauchen knapp 44 000 Einwohner 30 bis 45 Minuten zu ihrem Ziel im Fall einer benötigten medizinischen Betreuung, beim Standort Schopfheim gilt diese Zeitzone lediglich für 31 000 Einwohner.

Eine genauere Betrachtung zeigt, dass der künftige Standort in dieser Hinsicht insbesondere fürs obere Wiesental einen Unterschied macht. Während beim Standort Schopfheim das Gros des oberen Wiesentals in der 30-Minuten-Zone verortet wird und lediglich Wieden und Todtnau (knapp am Rand) in der 30-45-Minuten-Zone liegen, ändert sich das Bild bei einer Installierung der Zentralklinik in Lörrach. Dann nämlich wird auch die Stadt Schönau ebenso wie die meisten Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau in der Fahrzeitphase von 30 bis 45 Minuten verortet. Selbst Häg-Ehrsberg liegt dann noch in der betreffenden Zone (ähnlich sieht es bei der Betrachtung des Standorts Rheinfelden aus).

Die Bewertungsmatrix kommt schließlich bei der Beurteilung des Unterkriteriums Erreichbarkeit zu folgendem Ergebnis: Von den möglichen 60 Prozent erreicht Lörrach exakt 60 Prozent, Schopfheim 52 Prozent und Rheinfelden 34 Prozent. Dies dürfte daran liegen, dass die Verteilung der zuzuordnenden Prozentpunkte unterschiedlich ist: Während die Zone bis zu 15 Minuten mit 35 Prozent gewichtet wird, sind es bei der 30-Minuten-Zone zehn Prozent und bei der 45-Minuten-Zone gerade noch fünf Prozent.

Eine Einordnung, die nicht jeden überzeugt. „Die langen Distanzen entscheiden über Leben und Tod“, meinte beispielsweise ein Diskussionsteilnehmer bei der Informationsveranstaltung zur Klinikzukunft am Montag in Schopfheim.