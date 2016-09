Ursula Sladek, Öko-Strom-Pionierin, Stromrebellin und Mitgründerin der Genossenschaft „EWS Elektrizitätswerke Schönau“, feiert heute ihren 70. Geburtstag. Ihr jahrzehntelanges Engagement für eine „enkeltaugliche Zukunft“ hat in Deutschland Maßstäbe gesetzt und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Von Heiner Fabry Schönau. Zum Jahresbeginn 2015 schieden Ursula Sladek und ihr Mann und Mitstreiter Michael Sladek satzungsgemäß aus ihren Vorstandsämtern bei den Elektrizitätswerken Schönau aus. Das bedeutet aber keineswegs, dass sie sich seither zur Ruhe gesetzt haben. „Wieder mehr Zeit für meine Kinder und Enkel zu haben, genieße ich sehr“, erzählt die „Ikone der Anti-Atom-Bewegung“, wie Ursula Sladek bei ihrer Verabschiedung aus dem Vorstand der EWS genannt wurde. „Mehr Zeit bedeutet auch, dass man den Blick weiten kann für die Zustände in der Welt und in unserer eigenen Gesellschaft, damit wir gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft für kommende Generationen weiter arbeiten können.“ Ursula Sladek setzt sich zusammen mit dem Förderverein „FuSS“ in der Initiative „Fluchtgrund Klimawandel“ für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensverhältnisse in den sogenannten Entwicklungsländern ein. „Es ist zum großen Teil unser Verbrauchsverhalten, das den Menschen die Lebensgrundlage entzieht, die sie dann zu ‚Wirtschaftsflüchtlingen‘ macht, denen wir die Einreise verweigern“, so Ursula Sladek. „Mit den Aktionen, die von ’FuSS’ und anderen ins Leben gerufen werden, wollen wir helfen, den Menschen ihre Existenz in ihrer Heimat zu sichern, damit sie sich nicht auf die Flucht begeben müssen.“ In diese Richtung geht auch die weltweite Initiative „Cradle to Cradle“ (www.c2c-ev.de), für die sich Ursula Sladek einsetzt. Hier geht es um recycelbare Produkte, die ganz in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. „Dabei sollte natürlich bei der Produktion der Produkte auf die Verwendung erneuerbarer Energien gesetzt werden, damit der Prozess wirklich dem Gesamtziel dient“, so Ursula Sladek. Und damit schließt sich ein Kreislauf in dem Lebensengagement. Denn das Wirken Ursula Sladeks begann 1986 nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl mit der Gründung der Elterninitiative „Eltern für atomfreie Zukunft“. Daraus entwickelte sich eine Bürgerinitiative, die 1996 das Stromnetz der Stadt Schönau von dem früheren Energieversorger zurückkaufte, als dieser sich weigerte, die Stadt mit atomfreiem Strom zu beliefern. Heute sind die Elektrizitätswerke Schönau einer der führenden Ökostrom-Anbieter in Deutschland und beliefern rund 163 000 Kunden mit Strom aus erneuerbaren Energien. „Aber der umweltfreundlichste Strom ist immer noch der, der gar nicht verbraucht wird“, ergänzt Ursula Sladek, die seit Jahren Vorträge über Energie-Effizienz hält und auch weiter halten wird. „Wir sollten lernen, Energie zu sparen, ohne dass die Lebensqualität gemindert wird“, ist einer ihrer Grundsätze. Trotz ihres Ausscheidens aus dem Vorstand der EWS ist der Abschied von den Elektrizitätswerken Schönau und deren gesellschaftlichen Aktivitäten ein Prozess, der noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. „Das Netzwerk lebt weiter“ „Unsere Arbeit wäre nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung einer Vielzahl von Freunden und Mitstreitern“, erzählt Ursula Sladek. „Und ein riesiges Netzwerk, das über Jahrzehnte gewachsen ist, kann nicht einfach übergeben werden. Dieses Netzwerk lebt weiter und wird auch in Zukunft wirksam bleiben. Es an die nächste Vorstandsgeneration weiterzugeben, ist eine Aufgabe, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.“ Ihren Geburtstag wird sie in Schönau im Kreis ihrer Familie, ihrer Kinder, der Enkel und mit ihrem Mann feiern. „Schönau ist jetzt meine Heimat, hier fühle ich mich wohl und zu Hause“, strahlt Ursula Sladek, die in vielen Jahren in der Landarztpraxis ihres Mannes tätig war und die Menschen in der Region schätzen und lieben gelernt hat.