Ein Raub der Flammen wurde am Dienstagmittag ein Zweifamilienhaus in der Bahnhofstraße in Schönau. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Schönau. Das Feuer brach kurz nach 14 Uhr in dem Zweifamileinhaus aus. Ein Bewohner bemerkte den Brand um 14.10 Uhr und schlug sofort Alarm. Danach verließen er und zwei weitere Bewohner das brennende Haus und brachten sich in Sicherheit. Das Feuer griff rasch um sich und erfasste das Obergeschoss und den Dachstuhl.

Der Bewohner der umliegenden Häuser wurden mittels Durchsagen aufgefordert, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gebäude ist einsturzgefährdet

Für die Löschmaßnahmen musste die B 317 voll gesperrt und der Verkehr innerörtlich umgeleitet werden. Dabei kam es zu Rückstaus in Richtung Todtnau/Feldberg und Schopfheim/Zell.

Rund zwei Stunden später, gegen 16.15 Uhr, war der Brand von den Feuerwehren aus Schönau und Todtnau gelöscht.

Die Warnmeldungen aufgrund der Rauchgase konnten außerdem zurückgenommen und die Straßensperrungen aufgehoben werden. Das Gebäude wurde schwer beschädigt und ist einsturzgefährdet, wie die Polizei mitteilte. Zur Brandursache und zum Schaden konnten zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Wir werden noch ausführlich berichten.