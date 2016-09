Schönau (gar). Die katholische Pfarrgemeinde Schönau feierte nach Renovierungsarbeiten ihr Kirchweihfest mit einem Festgottesdienst. In dessen Verlauf wurden auch Ministranten eingeführt. Der Kirchenchor unter Leitung von Gunhild Fuhrer-Barth gestaltete den Gottesdienst mit. Der aus Schönau stammende Pfarrer Hannes Rümmele fragte provozierend in seiner Predigt: „Wozu brauchen wie eine Kirchenrenovation" Eine kleine Kirche zu bauen, wäre doch günstiger.“ Doch er gab auch die Antwort, wies darauf hin, dass es in der Frage nicht um das Warum gehe, sondern das Wozu: „Um zu zeigen, dass Gott lebt“, so Rümmele. Es sei wichtig, dass der Kirchturm wie ein Finger zum Himmel zeige, „damit wir daran denken, dass Gott kommt“. Und an jeden einzelnen stellte er die Frage: „Rechne ich in meinem Leben mit Gott"“ Vier neue Ministranten wurden in die Schar der Messdiener aufgenommen, Gan Luca Mateja, Anika Schröder, Mirjiam Thoma und Manuel Gierth. Nach der Messe gab es einen kurzen Festakt. Hier erinnerte Pfarrer August Schuler daran, dass dieses Fest gefeiert werde „als Dank, dass wir die Kirche wieder in einen so schönen Zustand haben.“ Die Renovierung hatte ein Jahr weniger gedauert als der Bau der ganzen Kirche. Schuler bedankte sich bei allen Firmen, die mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, dass die Kirche wieder in neuem Glanz erstrahlen kann. Die Handwerker bekamen ein Bild der Kirche überreicht. Schuler nannte auch die Kosten für die Renovierung, nämlich 850 000 Euro. Durch Zuschüsse vom bischöflichen Ordinariat, vom Breisgauer Religionsfond, durch Eigenmittel, Spenden und Darlehen sind davon schon 805 000 Euro finanziert. Im Anschluss fand beim gemeinsamen Mittagessen und bei Kaffee und Kuchen ein Pfarrfest statt.