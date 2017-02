Der Kampf um den Standort der künftigen Zentralklinik im Landkreis Lörrach ist in vollem Gange. Der Einsatz für eine Realisierung des Krankenhauses in Schopfheim ist nicht zuletzt auch dem Aspekt der (relativ gesehen) guten und schnellen Erreichbarkeit der medizinischen Versorgungseinrichtung für die Menschen aus dem oberen Wiesental geschuldet. Denn die Wege von dort, aus dem Herzen des ländlichen Raums, ins urbanere Umfeld im vorderen Wiesental sind weit – und werden mit jedem Kilometer weiter. Dabei kann es im Ernstfall auf jede Minute ankommen.

Angesichts dessen ist es mehr als erstaunlich, wie wenig die Aspekte zentrale Lage und gute Erreichbarkeit für möglichst viele Kreisbewohner in der bisherigen Diskussion zum Tragen kommen. Noch verwunderlicher ist allerdings, wie seltsam ruhig es im oberen Wiesental in dieser Hinsicht ist - auch und gerade angesichts der Tatsache, dass die Standortentscheidung jetzt in ihre heiße Phase geht. Obwohl es sich um ureigenste Interessen der Bürger zwischen Zell und Todtnau handelt, scheint kaum jemand gewillt, sich in die Diskussion einzumischen. Wo sind die Menschen, die die Stimme erheben für ihre Interessen, die Flagge zeigen, damit sie in Sachen medizinischer Versorgung nicht untergehen in den hohen Wellen, die Begriffe wie Zentralisierungsdruck und Kostenmanagement aufwerfen?

Zwar hört man bisweilen hinter vorgehaltener Hand, dass mancher im oberen Wiesental sich beschwert, er werde als „Bürger zweiter Klasse“ behandelt, doch die öffentliche Einmischung, die in einer lebendigen Demokratie wichtig und notwendig ist, bleibt weitestgehend aus. Spötter könnten mit Blick auf den ländlichen Raum auch vom „Schweigen im Walde“ sprechen.

Stellungnahmen, Resolutionen, Aufrufe, Leserbriefe - das Instrumentarium der Öffentlichkeitsarbeit wird spärlich bis gar nicht genutzt. Noch unverständlicher: Wenn bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung in der vollen Schopfheimer Stadthalle die inhaltliche Debatte über den sinnvollsten Klinikstandort geführt und für die Nutzung des Grundstücks in Schopfheim gekämpft wird, ist weit und breit niemand aus dem oberen Wiesental zu sehen, der aufsteht und die eigenen Interessen verteidigt.

Täuschen sollte sich indes keiner: Am Ende wird die Entscheidung, wo das neue Zentralklinikum angesiedelt wird, eine politische sein. Und im politischen Prozess erfolgreich sein werden nur die, die für ihre Anliegen werben, nicht die, die das Feld – sei es aus Trägheit, Bedenkenträgertum oder Fatalismus – kampflos anderen überlassen.