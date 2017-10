Schönau Zur Zugabe tanzt der ganze Saal

Von Verena Wehrle

Die „Wiesentäler Kulturwochen“ präsentieren „The Blues Brothers – Live in Concert“. Am Freitagabend geht es in die erste Runde. Die Premiere ist Freunden, Familien und Sponsoren gewidmet – und die rund 130 Gäste erleben einen unvergesslichen Abend.

Schönau. Mit viel Aufwand ist der Bürgersaal in Schönau in ein „House of Blues“ verwandelt worden. Und vom ersten Ton an klatscht das Publikum mit. Viele Gäste sind in stilechter Garderobe erschienen. Nadelstreifenanzüge, Krawatten und schwarze Hüte sind an diesem Abend wieder in.

Die Show beginnt mit dem Wiedersehen der Brüder Blues, nachdem Jake (Mehmet Ermis) nach sechs Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Sie besuchen das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind und erfahren, dass es verkauft werden soll. Die Brüder begeben sich auf die „heilige Mission“, ihre Band wieder zusammenzubringen und mit einem Konzert das Geld aufzutreiben, um das Waisenhaus zu retten.

Von Anfang an spürt man die Begeisterung der Schauspieler und Musiker. Der Groove steckt an, die Füße in den Zuschauerreihen wippen. Die Truppe auf der Bühne überzeugt auf der ganzen Linie. Sei es etwa Rüdiger Geiss (als Elwood Blues) an der Mundharmonika, seien es die tollen Tänzerinnen, die zuvor noch nie eine Choreographie einstudiert hatten, oder alle weiteren Sänger und Musiker.

Eine sticht jedoch heraus: Alexis Camara in der Aretha Franklin-Rolle, die mit ihrer Hammerstimme zu Tränen rührt und donnernden Applaus einheimst. Sie überzeugt bei mehreren Stücken, besonders bei „Respect“. Kein Wunder, dass sie „die Stimme des Abends“ genannt wird.

Nach der Pause kocht der Bürgersaal, denn die „sagenhafte Blues Brothers Band“ wurde wiederbelebt. Alle drehen auf, besonders der energiegeladene Initiator des Projekts Mehmet Ermis als Jake. Er tanzt wie wild, schlägt Räder auf der Bühne, ist nicht mehr zu bremsen. Alle Akteure versprühen gute Laune. Ob beim Tanz, in der Musik, in Mimik und Gestik – gewürzt mit einer Prise Humor ist hier alles stimmig und sorgt für perfekte Unterhaltung.

Am Ende gibt es stehende Ovationen, Zuschauer und Darsteller strahlen um die Wette. Und zur Zugabe tanzt der ganze Saal.

Vor einem Jahr hatte Mehmet Ermis seine Truppe zusammentelefoniert. Seit Mai wurde geprobt. Von der ersten erfolgreichen Show vor sechs Jahren wurde rund 60 Prozent übernommen, einige neue Stücke und eine teilweise neue Truppe machen das Stück aber heute zu einem völlig anderen. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.

Insgesamt sind acht Aufführungen im Bürgersaal geplant. Von rund 1000 Eintrittskarten gab es am Samstag nur noch 29. Diese sind nur noch in Todtnau im „Splash“ erhältlich. Eine Abendkasse gibt es nicht.