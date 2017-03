Schönau Zuwachs für „Geißebuure“

Schönenberg (hr). Bei der Generalversammlung des Vereins für Landschaftspflege konnte Vorsitzender Wendelin Rombach im „Beckerhof“ zusammen mit den Vereinsmitgliedern, Bürgermeister Michael Quast, Altbürgermeister Eugen Pfefferle und dem Vorsitzenden des Ortsverbands des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Ewald Ruch, auf ein erfolgreich verlaufenes Vereinsjahr zurückblicken. Mit Andreas Schmidt wurde ein Aktivmitglied willkommen geheißen, das zuvor ein Probejahr bei den „Geißebuure“ erfolgreich absolvierte.

Rückblick

Von ursprünglich siebzehn Gründungsmitgliedern teilen sich derzeit zehn Aktive in dem vom Volksmund auch „Geißenverein“ genannten Verein die Arbeit zur Landschaftspflege.

Über die einzelnen Einsätze der Landschaftspfleger, die sich zu einigen Hurst- und Mähaktionen trafen, berichteten Schriftführer Udo Drossler sowie Weide- und Zuchtwart Rudolf Steine-brunner. Vom Altbestand beteiligten sich 37 fresswillige Ziegen an der Offenhaltung der Landschaft. Der Jungziegenbestand wurde auf elf weibliche Jungziegen und 17 Böcke beziffert. An Arbeitsstunden fielen zur Instandhaltung des Ziegenstalls und für die Fütterung und Pflege der Tiere insgesamt 712 Stunden an. Außerdem wurden zum Mähen von Farn 104 Stunden aufgebracht.

Bürgermeister Michael Quast hob die Bedeutung des Vereins fürdas Bergdorf hervor, dessen Mitglieder und deren Tiere eine zirka vierzehn Hektar große Weidefläche vom Wildwuchs befreien.

Kassenbericht

In seinem ersten Kassenbericht konnte Kassierer Peter Steinebrunner trotz größerer Ausgaben ein leichtes Plus in der Vereinskasse vermelden. Zu Buche schlugen im Besonderen die Baumaßnahmen zur Befestigung des Vorplatzes am Geißenstall sowie die Instandhaltungsarbeiten für den Ziegenstall. Franz Loritz und Armin Krämer bescheinigten dem neuen Kassierer eine einwandfreie Kassenführung.

Wahlen

Bei den anstehenden Teilneuwahlen der Vorstandschaft wurden der zweite Vorsitzende Martin Kiefer sowie Schriftführer Udo Drossler für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Ausblick

Als Highlight im Vereinsgeschehen wurde auf das traditionell am 1. Mai auf dem Gelände beim Geißenstall stattfindende Geißenfest hingewiesen.