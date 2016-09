Schopfheim-Raitbach. Jubiläum im Höhenschwimmbad: Am Sonntag stürzte sich der 10 000. Besucher in die kühlen Fluten. Um 15.30 Uhr konnte Thomas Jost, Technischer Leiter des Freibades auf der Schweigmatt, Björn Brugger begrüßen, der mit seiner Familie das idyllische Bad besuchte. Die Bruggers wohnen in Schopfheim und waren zum ersten Mal zu Gast im Höhenbad. Thomas Jost überraschte den Jubiläumsgast mit einer Familiensaisonkarte für 2017 und einem kleinen Präsent. Björn Brugger freute sich mit seiner Familie sehr über das unverhoffte Geschenk. Als Kind sei er schon einmal im Bad gewesen. Er werde es mit Als Kind schon mal da seiner Familie nun wahrscheinlich öfter besuchen, sagte er laut Pressemitteilung. Thomas Jost freute sich ebenfalls über den Jubiläumsgast. Denn zu Saisonbeginn im Juni hatte das Höhenbad aufgrund des schlechten Wetters unter schlechtem Besuch gelitten. In den Monaten danach stiegen die Besucherzahlen allerdings zum Glück deutlich an. Am heutigen Freitag heißt es im Höhenschwimmbad wieder „Schweigmatt in Flammen“. Das Schwimmbecken und die Bäume werden beleuchtet. Geöffnet ist bis 22 Uhr. Auf der Wiese stehen Feuerschalen, der Schwimmbadkiosk hält Speisen und kalte Getränke bereit.