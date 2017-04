Schopfheim 2000 Euro für Bänke gespendet

Nachrichten-Ticker

22:52 Nach Tanklaster-Unfall: 2000 Menschen sitzen auf A1 fest

Münster - Ein schwerer Unfall bei Münster hat für rund 2000 Menschen einen stundenlangen Zwangsaufenthalt auf der Autobahn 1 zur Folge. Am Abend versorgte die Feuerwehr die Menschen mit Getränken und Snacks. Die Betroffenen saßen da schon bis zu sieben Stunden fest. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Bergung noch Stunden in Anspruch nehmen kann. Schwierig abzusehen sei, ob und wann zumindest ein Nadelöhr für die Autos freigemacht werden kann. Am frühen Nachmittag war ein Tanklaster auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt.

22:46 Trumps Supreme-Court-Kandidat: Demokraten suchen Machtprobe

Washington - Bei der Abstimmung über Donald Trumps Kandidaten für den Obersten Gerichtshof suchen die oppositionellen Demokraten die Machtprobe. Sie bekamen die notwendige Zahl von 41 Senatoren zusammen, um die Abstimmung über den Juristen Neil Gorsuch mit Dauerreden blockieren zu können. Die Republikaner bräuchten 60 der 100 Senatoren-Stimmen, um eine Wahl zu erzwingen. Diese haben sie aber nicht. Ihnen bleibt allerdings noch die Möglichkeit, die Abstimmungsregeln zu ändern, so dass eine einfache Mehrheit genügt.

22:16 Zahl der Todesopfer in St. Petersburg steigt auf elf

St. Petersburg - Nach der Explosion in der U-Bahn der Millionenmetropole St. Petersburg ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben der russischen Behörden auf mindestens elf gestiegen. Weitere 45 Verletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt, teilte das Informationszentrum des staatlichen Anti-Terror-Komitees laut Nachrichtenagentur Tass mit. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium von mindestens zehn Toten gesprochen. Das staatliche Ermittlungskomitee geht von einem Terroranschlag aus.

21:47 Sieben Verletzte bei Gasexplosion im Süden Spaniens

Madrid - Bei einer Gasexplosion in einer Metzgerei im Süden Spaniens sind sieben Menschen verletzt worden. Der Unfall habe sich am Nachmittag in der Gemeinde Dúrcal in der Provinz Granada ereignet, teilte der regionale Notdienst mit. Eine 52 Jahre alte Frau wurde am schwersten verletzt und in kritischem Zustand auf die Intensivstation eines Krankenhauses im 30 Kilometer entfernten Granada gebracht. Die Explosion eines Gasspeichers verursachte einen Brand, der aber schnell gelöscht wurde.

21:44 Trump spendet Gehalt an National Park Service

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sein Gehalt aus den ersten Monaten im Amt an den National Park Service gespendet. Das sagte sein Sprecher in Washington. Es handelt sich demnach um rund 78 333 US-Dollar aus dem ersten Quartal. Das sind umgerechnet etwa 73 466 Euro. Der National Park Service ist eine Bundesbehörde, die dem Innenministerium untersteht. Sie schützt die 59 Nationalparks in den USA. Insgesamt verwaltet der Service mehr als 400 Anlagen - dazu zählen historische Parks, Monumente, Gedenkstätten und Reservate.