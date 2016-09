22:21 Köln nach 3:0 gegen Freiburg Bundesliga-Tabellenführer

21:48 Medien: US-Amerikaner übernimmt Olympique Marseille

21:46 USA fordern schnelle humanitäre Hilfe in Syrien

Washington - Die USA machen nach der Waffenruhe in Syrien weitere Fortschritte von einem schnellen Fluss von humanitärer Hilfe abhängig. Seit Inkrafttreten der Feuerpause am Montag habe es zwar ein Abklingen der Gewalt gegeben, aber keine Fortschritte beim Durchkommen von Hilfskonvois in betroffene Regionen wie die Stadt Aleppo, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Sollte sich dies bis kommenden Montag nicht ändern, werde es auch keine gemeinsame Koordinierungsstelle mit Russland zur Abstimmung von Militäraktionen geben.

20:53 Europäische Union will den Neustart - Merkel optimistisch

20:53 2. Fußball-Bundesliga - die Ergebnisse der Freitagsspiele

Berlin - Die Würzburger Kickers bleiben die Überraschung in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger schob sich am Abend durch ein 3:0 gegen Greuther Fürth zum Auftakt des fünften Spieltags auf Platz zwei hinter Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Dritter ist vorerst Union Berlin, nachdem die Hauptstädter in Unterzahl ein 2:1 bei 1860 München über die Zeit retteten. In der Krise steckt weiter der 1. FC Nürnberg. Nach dem spektakulären 4:5 beim VfL Bochum rutschten die Franken ans Tabellenende.