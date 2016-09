Darf’s ein bisschen mehr sein? Im Falle der Halle Wiechs beantwortete der Gemeinderat diese Frage mit einem kernigen Ja. Trotz einer saftigen Kostensteigerung um mehrere hunderttausend Euro votierte das Gremium bei nur einer Gegenstimme für die größere von zwei Varianten.

Schopfheim . 2,3 Millionen Euro - auf diese Kostenobergrenze hatte sich das Stadtparlament vor zwei Jahren eingeschworen.

Nach etlichen Varianten und Überplanungen legte der beauftragte Architekt Ingo Herzog jetzt jedoch ernüchternde Zahlen auf den Tisch. Demnach muss die Stadt mit Mehrkosten von 500 000 beziehungsweise 800 000 Euro rechnen.

So kostet ein Neubau nunmehr mindestens 2,8 Millionen Euro - und das in einer Variante mit einem kleineren Spielfeld (13 mal 24 Meter). Sogar 3,1 Millionen Euro sind nach seiner Berechnung für eine Halle mit einem größeren Spielfeld (15 mal 24 Meter) fällig.

Für Schul- und Vereinssport seien beide Varianten geeignet, lediglich für Wettkämpfe in einigen Sportarten sei die kleinere Halle dann nicht zugelassen, betonte der Architekt. Er machte zugleich ein großes Fragezeichen hinter die geplanten Eigenleistungen in Höhe von 160 000 Euro. Er sehe diese Summe als nicht realisierbar an, so Herzog.

„In Wiechs muss was passieren“, erklärte Bürgermeister Christof Nitz und verwies darauf, dass alleine die reinen Baukosten im Laufe der vergangenen Jahre um 150 000 Euro gestiegen seien. Die „Kernfrage“ sei jetzt, ob es die große oder die kleinere Halle sein soll. Immerhin gehe es dabei um einen preislichen Unterschied von 300 000 Euro. Für die Eigenleistungen in Höhe von 160 000 Euro gebe es eventuell auch andere Lösungen als reine Muskelkraft.

Das Stadtoberhaupt gab zu bedenken, dass Wiechs neben Langenau der einzige Teilort sei, der in Zukunft noch für Wohnungsbau zur Verfügung stehe. Er persönlich votiere deshalb für die größere Neubauvariante. Nitz: „Wenn, dann richtig“.

Die SPD plädiere zwar auch für diese Lösung, erklärte Peter Ulrich. Dennoch gebe es für die Fraktion „erhebliche Kritikpunkte“. So seien Schulwünsche (Arztzimmer) nicht nachvollziehbar. Auch das Gebäudemanagement der Stadt sei nicht intakt, denn erneut tauchten in den Plänen Details auf, „die vorher nicht bekannt waren“, so der SPD-Stadtrat. Die Begründung für die (teure) abgehängte Decke sei „dünn“, die Eigenleistung in der Höhe bestimmt nicht machbar. Dabei handele es sich um eine „klare Abmachung“, mit der man nicht spielen dürfe. Das Foyer werde bei jeder Überplanung größer und sei „eher Luxus“, kritisierte Peter Ulrich.

Über die abgehängte Decke müsse man unter Kostenaspekten sicher noch einmal reden, räumte der Bürgermeister ein. Zunächst einmal gehe es jetzt aber um die „große Linie“.

Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) erinnerte daran, dass der Gemeinderat vor zwei Jahren ein Kostenlimit von 2,3 Millionen Euro beschlossen habe. Die jetzigen Pläne überschritten diese Grenze um 38 Prozent (große Variante) beziehungsweise um 27 Prozent bei der kleinen. „Warum halten wir nicht an unserer damaligen Position fest?“, fragte die Stadträtin und merkte an, dass Schul- und Vereinssport auch bei einer kleineren Halle gewährleistet sei. Sie war denn auch die einzige, die gegen die „große Lösung“ stimmte.

Mark Leimgruber (CDU) machte sich für die große Variante stark, bezweifelte allerdings auch, dass Wiechs die Eigenleistung in der angesetzten Höhe erbringen könne.

Kai Horschig (Unabhängige) appellierte ans Gremium, bei den Leistungen nicht zu kürzen. „Es ist kein Sonderwunsch dabei“, betonte der Stadtrat und fügte hinzu, dass Wiechs in Zukunft weiter wachsen werde.

Natürlich sei die Kostensteigerung von 2,3 auf 3,1 Millionen Euro „sehr kritisch“, stellte Ino Hodapp fest. Trotzdem machte sich der Ortsvorsteher von Wiechs für den großen Neubau stark. Dies sei ein „Schritt in die Zukunft“, denn nur in Wiechs und Langenau gebe es künftig noch Wohnungsbau in größerem Ausmaß. Der Ortschaftsrat habe seine Investitionspauschale auf die hohe Kante gelegt und so mittlerweile 275 000 Euro angehäuft.

Während Heidi Malnati (CDU) ihren Vorrednern beipflichtete, fragte sich Ernes Barnet (Grüne), wozu die

Schritt in die Zukunft

Stadt Kostenschätzungen in Auftrag gebe, wenn hernach doch alles viel teurer werde. Wie Hildegard Pfeifer-Zäh frage er sich, wo all das Geld herkommen soll.

„Die höheren Kosten sind ärgerlich“, gab auch Thomas Gsell (SPD) zu Protokoll. Dennoch sei die neue Halle ein zukunftsweisendes Projekt.