Schopfheim 83-Jähriger fährt junge Radlerin an

Schopfheim. Zeugen zu einem Unfall am Donnerstag gegen 12.25 Uhr sucht die Polizei. Eine Radlerin und ein Audi-Fahrer waren hintereinander in der Hebelstraße unterwegs. Als die etwa 12 bis 13 Jahre alte Radfahrerin an der Einmündung zur Hauptstraße verkehrsbedingt anhielt, fuhr der Audi von hinten leicht auf das Fahrrad auf. Dessen Lenker fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Ein Zeuge sah dies, verfolgte den Audi und sprach den 83-jährigen Fahrzeuglenker an, der sich daraufhin bei der Polizei meldete. Diese sucht nun nach der unbekannten Radfahrerin sowie nach weiteren Zeugen und bittet diese, sich beim Polizeirevier zu melden unter Tel. 07622/66698-0.