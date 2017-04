Schopfheim Abbiegefehler führen oft zu Karambolagen

Schopfheim (hjh). „Eine Punktlandung“ gelang den Autofahrern im Einzugsgebiet des Polizeireviers Schopfheims laut Michael Trefzer in der Unfallstatistik. Mit 563 Verkehrsunfällen registrierte seine Dienststelle exakt die gleiche Anzahl Karambolagen wie im Jahr 2015, gab der Polizeihauptkommissar bei der Präsentation der Jahreszahlen bekannt.

Mit einem erfreulichen Unterschied: „Die Unfälle mit Personenschäden sind um 20 Prozent gesunken.“ 409 Unfälle mit Sachschäden wurden bearbeitet, 141 Personen wurden leicht-, 47 schwer verletzt. Und fünf Tote waren zu beklagen. Als Ursachen wurde 135 Mal falsches Abbiegen oder Rückwärtsfahren ermittelt, 111 Mal wurde gerast, und 107 Mal verletzten die Unfallverursacher die Vorfahrt. Zu geringer Sicherheitsabstand war bei 26 Unfällen der Grund, 15 Überholvorgänge mit Folgen hat es gegeben, und obwohl gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von elf Unfällen registriert werden konnte, waren noch immer 14 Unfälle auf Alkohol oder Drogen zurückzuführen, berichtete Michael Trefzer.

Auch „Risikogruppen“ weist die Statistik aus. 116 Unfälle (Vorjahr: 122) verursachten junge Verkehrsteilnehmer zwischen 18 und 24 Jahren, 128 (Vorjahr 110) waren Senioren über 65 Jahre anzulasten. An 13 Verkehrsunfällen waren Fußgänger, an 35 Radfahrer beteiligt. Und 52 Mal waren motorisierte Zweiräder in Unfälle verwickelt, wobei in dieser Sparte erfreulicherweise in den vergangenen fünf Jahren (2012: 68 / 2013: 63 / 2014: 58 / 2015: 54) ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen ist.

Unrühmliche Spitzenreiter in der Statistik der Unfallhäufungsstellen bei den motorisierten Zweirädern sind die L 149 (Geschwend – Präg – Bernau), die L 151 (Präg – Hochkopf) und die K 6352 (Schopfheim – Gersbach), wo immerhin 16 Motorradfahrer auf kurvenreichen Strecken die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Als Unfallschwerpunkte allgemein kristallisierten sich die Kreuzungen B 317 /Hauptstraße (Maulburg) und die B 317/Anschlussstelle zur K 6336 (Schopfheim) heraus. Insgesamt 29 Mal hat es an diesen beiden Punkten gekracht. Für Polizeihauptkommissar Michael Trefzer ein Zeichen dafür, dass die Bemühungen um eine kreuzungsfreie Anbindung nicht nachlassen dürfen.

Die Zahl der registrierten beziehungsweise der Polizei gemeldeten Unfallfluchten ging zwar um 19 Fälle (minus 7,7 Prozent) auf 229 zurück. Das sei, so Trefzer, „erfreulich, aber immer noch auf hohem Niveau.“ „Insgesamt aber könne als positives Fazit festgehalten werden, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle konstant geblieben sei, die Zahl der Verletzten auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren rangiere und ein kontinuierlicher Rückgang der Unfallzahlen bei motorisierten Zweirädern notiert wurde. Die Polizei werde auch künftig Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen in die Wege leiten.

2016 wurden bei Kontrollen 56 Alkoholsünder festgestellt, 33 Mal waren Drogen im Spiel, 493 Beanstandungen gab es auf dem Sektor passive Sicherheit (Gurt, Handy), 170 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden gemessen, und 77 motorisierte Zweiradfahrer verstießen gegen die Verordnungen.