Ami-Schlitten und afrikanische Trommeln: Der verkaufsoffene Sonntag des Gewerbevereins am 25. September hat durchaus interkontinentalen Charakter – nicht zuletzt dank der „Fiesta Mundial“ des Arbeitskreises Integration. Von Werner Müller Schopfheim. Zum zweiten Mal in Folge spannen die einheimischen Geschäftsleute und der Arbeitskreis Integration am letzten Septemberwochenende für das große Fest in der Innenstadt zusammen. Den verkaufsoffenen Sonntag koppeln die Gewerbetreibenden auch in diesem Jahr mit einem Herbstmarkt. Die Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Das beherrschende Thema der Veranstaltung lautet „Oldtimer und mehr“. Auf der Marktmeile zwischen Sparkasse und Viehmarktplatz, Hebel- und Scheffelstraße sind an mehreren Orten Autos, Laster und ein Omnibus älteren Datums zu sehen. Obendrein präsentiert der „Amitreff Dreiländerck“ auf dem Marktplatz chromblitzende US-Karossen. Passend zum Motto gibt es für Kinder auch ein Bullen-Reiten. Die teilnehmenden Geschäfte locken mit Gewinnspielen und Kinderaktionen, an ihren Ständen bieten fahrende Händler ihre Schätze feil. Für die kleinen Besucher findet im Pflughof wieder ein Kinderflohmarkt statt, den Barbara Weiss organisiert. Sie nimmt unter Tel. 07622/61622 auch Anmeldungen entgegen. Hobbykünstler präsentieren an ihren Ständen in der Scheffelstraße Selbstgeschaffenes, auf einem Trödelmarkt kommen Freunde von Nippes in allen erdenklichen Formen Antikes, Glas, Porzellan, Schmuck und Bücher sowie Kleinmöbel – auf ihre Kosten. Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich bei Fernanda Bockstaller unter Tel. 0172/7634752 melden. Für die musikalische Unterhaltung sind die „Dampfkapelle“ und Mario Stracuzzi“ verantwortlich. Für Gaumenfreuden sorgt eine bunte Speisekarte an mehreren Ständen in der Stadt. Ausländische Genüsse musikalischer und kulinarischer Art erwarten die Besucher von 12 bis 18 Uhr auch im Stadtpark, wo bereits die fünfte „Fiesta Mundial“ des AK Integration über die Bühne geht. Unter anderem treten dort eine Zumba-Tanzgruppe sowie Tänzer aus Russland auf. „Saahira“ präsentiert orientalische Tänze, und „Badu Sene“ macht Wirbel mit Trommeln und Tanz aus dem Senegal. Außerdem gibt es Kunsthandwerk aus Afrika zu kaufen. Die Küche wartet mit Speisen aus der Türkei, Afghanistan, Italien, Indien und Thailand auf. Kinder und Jugendliche können sich mit internationalen Spielen unterhalten, darunter ganz exotische wie „UGGU“ oder „Hafl Tafl“. Giuseppe Mencarelli und Michael Straub vom AK Integration freuen sich denn auch, dass ihre Fiesta bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit dem verkaufsoffenen Sonntag stattfindet. Die Freude ist gegenseitig: Stefan Klever vom Gewerberein findet die Kooperation „toll“. So könne man „Kommerz mit Ideellem verbinden“, betont er und ist sich sicher, dass sich beide Veranstaltungen nicht nur ergänzen, sondern sogar bestärken.