Schopfheim Amigos gehen für Fans durchs Feuer

600 begeisterte Besucher standen am Donnerstag Kopf unterm Kupferdach, als die „Amigos“ für sie im wahrsten Sinne des Wortes durchs (künstliche) Feuer gingen.

Schopfheim (hjh). Wie immer bei solchen Veranstaltungen bestens betreut vom Team der Stadtmusik, erlebten die Amigos der „Amigos“, allesamt Fans leichter Muse, ein paar unbeschwerte Stunden Frohsinn und Gemütlichkeit.

Mit LED-Wedeln begleiteten viele das Feuerwerk, das die beiden Herren, die lange um ihre Erfolge ringen mussten, auf der Bühne entfachten. Und mit rauschendem Beifall belohnten sie das Duo, das zumindest im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten aller Zeiten zählt.

Unglaublich ist das sogar für Bernd und Karl-Heinz Ulrich selbst, nachdem sie vor 40 Jahren als Hobbykünstler mit bescheidener Resonanz auf der Bühne gestanden hatten. Einige Male waren sie knapp davor, das Handtuch zu schmeißen. Aber sie gaben nicht auf – und dann „kam ein Engel“: Bei „Achims Hitparade“, einer Musiksendung des MDR, durften sie erstmals im Fernsehen ran – und fuhren auf Anhieb den ersten Sieg ein.

Der bescherte ihnen den Titel „Musikantenkönig“, den sie mit elf anderen Monatssiegern der MDR-Hitparaden des Jahres 2006 teilen mussten, bis sie vom Publikum aus dieser Gruppe von Königen zum Kaiser gekrönt wurden. Der Durchbruch war endgültig geschafft. Die Brüder kündigten ihre Jobs als Lastwagenfahrer und Bierbrauer und verlegten ihre Arbeitsplätze ins Tonstudio. „Der helle Wahnsinn“ nahm seinen Lauf.

Mit dem Gassenhauer „Ich geh für dich durchs Feuer“ begann eine Erfolkgsgeschichte, die bis heute andauert. Mit Hits wie „Herz an Herz“, „Hinterm Horizont“, „Mit dir bis ans Ende der Zeit“, „Engel der Liebe“, „Santiago Blue“ oder „Wilde Rosen“ stürmten sie die Charts.

In der Stadthalle ließ das Phänomen „Amigos“ sehr zur Freude der 600 Gäste die Meilensteine einer beeindruckenden Erfolgsspur noch einmal Revue passieren. „Das Beste vom Besten“ hatten die Herren im Tourgepäck 2017, mit dem sie in der Markgrafenstadt Station machten. In der Pause und nach dem Auftritt badeten sie hinter der Theke des Fanshops in der Menge, verkauften CDs, DVDs, Leuchtwedel und Teddybären und gaben unermüdlich Autogramme.

Oft genug hatten sie während ihrer nostalgischen Reise durch ein Jahrzehnt bekannt, dass sie genau wissen, wem sie ihren Ruhm zu verdanken haben ihren „treuen Fans“. Denen verdankt das Duo neun Echo-Nominierungen, mehrfach die „Krone der Volksmusik“, Hollands „Goldene Tulpe, den Echo sowie zahlreiche Gold- und Platin-Scheiben und insgesamt sieben Mal Platz eins in den Album-Hitparaden.