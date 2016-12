Vom 1. Januar an können Anfragen an die Sozialstation – Diakoniestation Schopfheim - an die neue Einsatzleiterin Monika Bringe, Tel. 07622 / 6973 526, gerichtet werden.

Schopfheim. Im Jahr 2004 übernahm Bärbel Bauer die Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe der Diakonie, die sie mit viel Engagement und Herzblut prägte.

Bedingt durch den Weggang von Bärbel Bauer, die in Ruhestand geht, und aufgrund sich ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen erarbeitete das Diakonische Werk laut Pressemitteilung eine neue Lösung, um den Dienst bedarfsgerecht und wirtschaftlich weiterführen zu können.

Mit der Sozialstation / Diakoniestation Schopfheim wurde ein neuer Träger gefunden, der die flächendeckende Versorgung vor allem älterer Menschen ab 1. Januar weiterführe, heißt es weiter. Neue Einsatzleiterin ist Monika Bringe.

Seit 2003 war die Nachbarschaftshilfe ein eigenständiges Angebot des Diakonischen Werks in Schopfheim. Sie war ein wichtiger Teil der ambulanten Versorgung von Menschen, die ganz alleine nicht mehr zurecht kommen.

Dabei gab es zwei Schwerpunkte: zum einen die Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich, zum anderen die Betreuung an Demenz erkrankter Personen. Diesem Schwerpunkt kam in jüngster Zeit immer mehr Gewicht zu. Die Helferinnen und Helfer wurden speziell geschult und weitergebildet.

Ein großes Anliegen des Diakonischen Werkes sei es immer gewesen, Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Versuch im Arbeitsleben zu starten, zum Beispiel beim Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienphase oder auch nach oder während einer chronischen Erkrankung.

Sehr oft konnten hier gute Erfahrungen gemacht werden, wenn der langsame Einstieg in das Berufsleben mit einer Tätigkeit im Rahmen der Nachbarschaftshilfe anfing.

Die enge Verzahnung mit den anderen Diensten im Diakonischen Werk, so zum Bespiel die Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, bot eine wertvolle Verbindung in zwei Richtungen: bei der Unterstützung in der ambulanten Versorgung psychisch erkrankter Menschen, aber eben auch umgekehrt als niederschwellige Einstiegsmöglichkeit in eine bezahlte Tätigkeit.

In den ersten Monaten des neuen Jahres will das Diakonische Werk nach eigenen Angaben ein Konzept zum Aufbau von rein ehrenamtlichen Strukturen erarbeiten, denn der Bedarf an sozialem Kontakt sei für viele Menschen, die alleine und oft auch einsam leben, neben der wichtigen Versorgung, ein ebenso bedeutsamer Aspekt.