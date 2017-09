Schopfheim. Der Förderverein „Museum Döbele“ organisiert bereits den Weihnachtsmarkt, der zum 34sten Mal stattfinden wird. Wer mitmachen will, kann sich gerne melden unter Tel. 07622/3029 oder per E-Mail an: monikadoebele@googlemail.com. Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 19 Uhr statt.