Schopfheim Anwohner-Kritik am Kahlschlag

Schopfheim (ma). Der Kahlschlag am Kanal, Höhe Drahtzug, kam auch bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag im Rathaussaal wieder aufs Tapet. „Die Anwohner finden das nicht so toll“, sagte eine Bürgerin aus dem Ernst-Friedrich-Gottschalk-Weg, die sogar von „Baumfrevel“ sprach. Wohnqualität, Sauerstoffversorgung und Artenschutz litten unter dem Kahlhieb. Wichtig sei den Anwohnern nun, dass nachgepflanzt werde.

Stadtplanerin Karin Heining teilte indes mit, es habe sich um Gehölzpflege gehandelt, die zuvor mit dem Landratsamt und dem Naturschutzbeauftragten abgesprochen gewesen sei. Man sei nach Prüfung zum Ergebnis gekommen, dass eine Gefährdung der Verkehrssicherheit bestehe und Bäume einen Risikofaktor darstellten. Daraufhin habe die Stadtverwaltung im Bauausschuss die Hiebmaßnahme angekündigt.

Ob Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden müssen oder ein Gesetz bestehe, am Wasser nachpflanzen zu müssen, wisse sie nicht. Sie wolle sich aber schlau machen, so Heining. Eines allerdings sei jetzt schon klar: Nadelbäume, wie sie am Kanal gestanden hätten, würden dort nicht mehr gepflanzt.

Die Anwohnerin teilte mit, sie habe gehört, dass Schopfheim bekannt für radikale Kahlhiebe sei.