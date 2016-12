Arg gebeutelt wurde das Interplast-Team beim Arbeitseinsatz in Bolivien. Atemwegs- und Magen-/Darminfekte schalteten die Kräfte aus. Hart traf es OP-Schwester ­Marianne Zabel, die sogar umkippte - den Besuch des bolivianischen Ministerpräsidenten erlebte Marianne Zabel, an der Infusion hängend, auf einer Trage.

Schopfheim. Der hohe Krankenstand verwundert allerdings nicht, hatte das Interplast-Team doch eine „fast exzessive Arbeitsbelastung“ zu verkraften, wie der plastische Chirurg Günter Zabel berichtet. Angeschlagen durch die lange, beschwerliche Anreise, die Zeit- und die Klimaumstellung, hatte das Team, kaum angekommen, schon seine Arbeit aufgenommen.

Doch der Reihe nach: Ohne Pause, direkt von der Arbeit kommend, flog das elfköpfige Spezialistenteam nach Cochabamba in Bolivien, auf

Exzessive Belastung

2600 Meter Höhe gelegen. „Von Haustür zu Haustür dauerte es 30 Stunden“, erzählt Catrice Celanowski, Ärztin der Kinderheilkunde am St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach. Ein Vorteil war, dass sich das Team schon kannte und sich die Mitglieder nicht erst kennenlernen mussten.

Doch mit der Anpassung an die Höhe, mit Kopfschmerzen und Dehydrierung sowie den Widrigkeiten des Alltags musste sich das Team trotzdem herumschlagen. So fehlten bei der Ankunft in Cochabamba sechs Koffer mit allem, was jede Abteilung innerhalb des Teams zum Arbeiten brauchte. „Die Rotarier haben sich aber vorbildlich gekümmert, die Koffer, die in Frankfurt stehen geblieben waren, kamen am nächsten Tag“, so Günter Zabel.

Gleich am Ankunftstag indes begab sich das Team - Eingewöhnung hin, Eingewöhnung her - schon an seinen Einsatzort, ein Zentrum für brandverletzte Kinder. „Um 8 Uhr kamen wir in Cochabamba an, um 11 Uhr haben wir mit der Arbeit begonnen“, schildert Kinderchirurgin Catrice Celanowski die Lage vor Ort.

Patienten stehen Schlange

„Es wurde gute Reklame für uns gemacht, die Leute standen Schlange“, berichtet Chirurg Günter Zabel. Zu mehr als 90 Prozent waren die Patienten brandverletzte Kinder zwischen sechs Monaten und 13 Jahren - genau hierfür lagen die erforderlichen Genehmigungen zur Arbeitserlaubnis des Interplast-Teams vor.

Von Patienten erfuhr das deutsche Team auch über Bilder von Brandverletzungen, die über Facebook und Whats­app verschickt wurden („Kann man das operieren?“). Traurig ist, da war sich das Team einig, dass es trotz dieser Modernität immer noch so viele schwer brandverletzte Kinder gibt. „Die Armut ist enorm“, muss OP-Schwester Marianne Zabel immer wieder feststellen.

190 Vorstellungen, 150 Eingriffe bei 95 Patienten: Das ehrenamtlich tätige Interplast-Team gab in Bolivien sein Bestes - und legte wie üblich noch eine Schippe drauf. Zwölf Stunden am Tag und sechs Tage die Woche waren die Mitglieder trotz hoher Luftfeuchtigkeit, der Infekte und des Schlafmangels im Einsatz. Bis um 20 oder 21 Uhr wurde operiert.

Weil viele plastische OPs wie etwa an den Händen besser im Sitzen ausgeführt werden, nahm man beim Operieren auf Alu-Materialboxen Platz aus Mangel an Hockern. Die Interplast-Mitglieder sind wahre Improvisationstalente - und sie müssen angesichts der Gegebenheiten vor Ort viele Kompromisse machen.

Improvisationskünstler

Die längste Operation dauerte sechs Stunden, am schlimmsten waren jene Patienten dran, die Verbrennungen an Gesicht und Hals hatten, bei denen das Kinn am Brustkorb angewachsen war.

Bolivien erlebte indes die schlimmste Trockenheit seit 25 Jahren. Aufgrund des Wassermangels musste das Wasser ins Krankenhaus angeliefert werden, und der Wasserpreis stieg selbst während des zweiwöchigen Einsatz des Interplast-Teams an. Ein Einsatz, der seine Spuren hinterließ. Das gesamte Team hatte gesundheitliche Probleme, und schließlich erwischte es auch Kinderärztin Catrice Celanowski vom Eli mit einer Kreislaufschwäche. Doch Schlappmachen gilt nicht; trotz hartnäckiger Infekte verschiedener Art arbeiteten die Helfer weiter.

5000er erklommen

Nur am Sonntag war frei. Es wurde ein Bus gemietet und eine Rundfahrt unternommen; andere Teammitglieder wiederum gingen auf Andenerkundung und erklommen den Gipfel eines Fünftausenders. „Es war wahnsinnig anstrengend“, fasst Catrice Celanowski die Belastungen zusammen. Da tat es gut, dass die Betreuung durch die Rotarier vor Ort hervorragend war, wie Günter Zabel berichtet. Und dass der bolivianische Ministerpräsident persönlich erschien und die Arbeit würdigte. Den ehrenamtlich tätigen Interplast-Leuten freilich ist die Freude der Patienten der größte Lohn - und der Grund, weshalb sie trotz allem immer wieder auf Einsatz gehen.

Das Interplast-Team (Leitung: Sektion Schopfheim) war vom 17. September bis 2. Oktober im Einsatz. Die Anästhesisten kamen aus ganz Deutschland, von Usedom bis zum Starnberger See, die Chirurgen aus Schopfheim, Lörrach, München und Bad Kreuznach.

Einsatzort war Cochabamba in Bolivien. Wahrzeichen der mehr als 800 000 Einwohner beherbergenden Universitätsstadt ist die Christusstaue, die zweithöchste der Welt. Der bolivianische Chirurg Oscar Romero ist in der Klinik für schwer brandverletzte Kinder unermüdlich im Einsatz. Er operiert auch nachts und hat ein Kinderheim zur Nachsorge brandverletzter Waisen gegründet. Derzeit baut er zusätzlich ein Privatkrankenhaus auf.

Die An- und Abreisen nach Cochabamba mit mehrmaligem Umsteigen und vielen Wartezeiten sind sehr strapaziös. Bei den ehrenamtlichen Einsätzen sind das Ehepaar Zabel und das gesamte Interplast-Team auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Nächster Hilfseinsatz ist in Viet­nam.

Spenden: Interplast Germany. Sektion Schopfheim.

Sparkasse Schopfheim-Zell

IBAN: DE85683515570003197779