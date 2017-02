Schopfheim-Raitbach. Wo immer Fabian Anderhub mit seiner hochkarätigen Band auftritt, rockt er kraftvoll die Bühne. Und überzeugt mit seinem Bluesrock das Publikum und die Fachgremien gleichermaßen.

Der 1981 im Kanton Luzern geborene Musiker war 2012 mit seinem Album „It’s A Blues Thing“ in Quebec (Kanada) für den begehrten „Lys Blues Award“ in der Kategorie „Blues Album des Jahres“ nominiert. Fabian Anderhub hat damit für 2013 die Fahrkarte als Schweizer Vertreter sowohl für den European Blues Contest (EBC) in Toulouse (Frankreich) wie auch für den International Blues Contest (IBC) in Memphis (USA) gelöst. Ebenfalls 2012 war der Kanadier mit Schweizer Pass für zwei Monate und 35 Konzerte mit den legendären „Wishbone Ash“ auf Deutschland- und Europatour: „Auf der Bühne fühle ich mich am wohlsten.“ Auf der Bühne erlebt man ihn als virtuosen, leichtfüßig aber mit viel Power gekonnt und abwechslungsreich aufspielenden Gitarristen, der in Kombination mit seinem Gesang jedem Song unverwechselbar seine eigene Note verleiht.

Als Zuhörer wird man bei seinen Konzerten vom ersten Ton an von purer Spielfreude begeistert, die deshalb oftmals deutlich über das an sich vorgesehene Zeitfenster für das Konzert hinaus andauert.

Die große Liebe von Fabian Anderhub gehört dem Blues. Einmal in der mehr oder weniger typischen Art. Manchmal aber auch anders, härter, rockiger. „Diese ganze Bandbreite, diese unterschiedlichen Schattierungen des Blues – das alles will ich ausleben“, erklärt Fabian Anderhub. „Ich bin im Herzen ein Kanadier, aber stolz darauf, Schweizer zu sein.“

Anderhub erklärt damit gleichzeitig, weshalb sein Name in der kanadischen Musikszene einen hervorragenden Ruf genießt. Weit mehr als 200 Konzerte hat er bisher dort gespielt. Unter anderem vor rund 10 000 Fans am Montreal Blues Festival.

Weitere Informationen: Fabian Anderhub gastiert am Montag, 6. Februar, um 20 Uhr im „Waldhaus“ auf der Schweigmatt. Karten gibt es direkt im Gatshaus oder über die Reservix-Vorverkaufsstellen.