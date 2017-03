Schopfheim Auf einen Blick

Nachrichten-Ticker

15:56 Erneut lebenslang für "Carlos" in Prozess um Anschlag vor 42 Jahren

Paris - Der einstige Top-Terrorist "Carlos" ist in Frankreich ein weiteres Mal zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Pariser Schwurgericht sprach den als "Carlos" bekannten Ilich Ramírez Sánchez wegen eines Anschlags vor mehr als 42 Jahren des Mordes schuldig. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er 1974 eine Handgranate in einer Einkaufsgalerie geworfen hatte, die zwei Menschen tötete und Dutzende verletzte. "Carlos" sitzt seit mehr als 20 Jahren in Frankreich hinter Gittern. Gerichte hatten ihn wegen mehrerer anderer Anschläge und Morde schon zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt.

15:51 Verdacht gegen Ankara: De Maizière verurteilt Spionage in Deutschland

Berlin - Nach Berichten über Spionageaktivitäten des türkischen Geheimdienstes MIT in Deutschland hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière die Ausforschungen scharf kritisiert. "Spionageaktivitäten auf deutschem Boden sind strafbar und werden von uns nicht geduldet. Das gilt für jeden ausländischen Staat und jeden Nachrichtendienst", sagte de Maizière in Passau. Außenminister Sigmar Gabriel forderte eine gründliche Untersuchung des Spionageverdachts. Die Verfassungsschutzbehörden gehen dem Verdacht nach, dass der türkische Geheimdienst Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert.

15:43 LKA: 140 Namen aus NRW auf Liste des türkischen Geheimdienstes

Düsseldorf - Auf der Liste angeblicher Gülen-Anhänger, die der türkische Geheimdienst MIT dem BND überreicht hat, stehen laut Landeskriminalamt auch die Namen von rund 140 Personen aus Nordrhein-Westfalen. Man habe die Aufstellung vom BKA erhalten und den Staatsschutzstellen in NRW weitergegeben, sagte ein LKA-Sprecher auf dpa-Anfrage. Von dort aus seien die betroffenen Personen informiert worden. Die Verfassungsschutzbehörden gehen dem Verdacht nach, dass der türkische Geheimdienst in großem Umfang Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert.

15:21 Ungarn hält Asylbewerber in Lagern fest

Budapest - In Ungarn werden Asylbewerber künftig in zwei Container-Lagern unmittelbar an der Grenze zu Serbien festgehalten werden. Dies betrifft auch unbegleitete Minderjährige, die älter als 14 Jahre sind. Das sieht eine in Kraft getretene Verschärfung der Asylgesetze vor. Asylbewerber, die bisher in Heimen untergebracht sind, sollen in sogenannte "Transitzonen" - zwei Container-Lager - gebracht werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg stoppte gestern Abend erst einmal die Verlegung von acht Jugendlichen und einer schwangeren Frau aus einem Heim in die Lager.

15:16 US-Gericht weist Klage von Germanwings-Hinterbliebenen ab

Berlin - Die Schadenersatzklage von Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes mit 150 Toten gegen eine Lufthansa-Flugschule in den USA ist von einem US-Gericht abgewiesen worden. Dies geht aus einer Veröffentlichung im Internet hervor. Die Einstellung sei unter Auflagen geschehen, hieß es von den Hinterbliebenen-Anwälten. So habe das Gericht den Parteien auferlegt, den Rechtsstreit in Deutschland weiterzuführen. Die Hinterbliebenen von 80 Opfern des Absturzes wollen in den USA die Flugschule haftbar machen, an der der Copilot ausgebildet worden war, der den Absturz bewusst herbeigeführt hatte.