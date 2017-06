Schopfheim Aufruhr an Wuhr und Floßkanal

Hohe Wellen schwappen derzeit am Wuhr und am Floßkanal entlang durch die Stadt. Ursache ist allerdings nicht ein Hochwasser, sondern eine Flut von Schreiben aus dem Rathaus mit brisantem Inhalt.

Von Werner Müller

Schopfheim . Rund 30 Anrainer an den beiden Wasserläufen fielen in den vergangenen Wochen aus allen Wolken. Bekamen sie doch auf städtischem Briefpapier zu lesen, sie nutzten „widerrechtlich“ ein städtisches Grundstück für private Zwecke; für dieses bestehe kein Nutzungsvereinbarung, zudem gehöre die Fläche zum geschützten Gewässerrandstreifen.

Und weiter im Text: Bei einer Routinekontrolle habe man festgestellt, dass der Anlieger standortgerechte Bäume entfernt, durch nicht standortgerechte Bäume ersetzt und damit gegen einschlägige Wassergesetzte verstoßen habe.

Nicht genug damit: Das Tiefbauamt fordert die Adressaten auf, die besagte Fläche am Bach binnen einer bestimmten Frist wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzusetzen, andernfalls drohten Konsequenzen.

Bei den betroffenen Anrainern sorgten dieses Schreiben entweder für Aufruhr oder für Verzweiflung, vor allem bei jenen, die besagte Flächen seit Jahren mit großem Aufwand hegten und pflegten. Manche schalteten bereits einen Anwalt ein.

Das amtliche Vorgehen brachte indes auch kommunalpolitisch schon einige in Wallung: Kritiker wie der Vorsitzende der Unabhängigen, Heiko Weide, beispielsweise sprechen von „willkürlichem Vorgehen eines Verwaltungsmitarbeiters gegen Bürger“.

Doch so einfach ist die Sache nicht – vor allem nicht die mit der Amtswillkür. „Die Stadt ist laut Gesetz zur Gewässerschau verpflichtet, das ist eine unserer Aufgaben“, betont Remko Brouwer, im Tiefbauamt der Stadt zuständig für diesen Bereich.

Gewässer­schau ist Pflichtaufgabe der Stadt

Die Stadt ist in der Tat zuständig für die Pflege aller Gewässer zweiter Ordnung – zum Beispiel Schlierbach, Floßkanal oder auch Wuhr. Allein in der Kernstadt erstrecken sich die Wasserläufe auf einer Länge von über 18 Kilometer, in der Gesamtstadt sind es sogar über 108 Kilometer.

Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist der so genannte „Gewässerrandstreifen“. „Fünf Meter gehören

Gesetze sind seit 2104 schärfer geworden

der Stadt, das ist gar nichts zu machen“, betont Stadtplanerin Karin Heining. In diesem Streifen ist einiges nicht erlaubt - von der Bepflanzung mit nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern über Ablagerung von Grünschnitt, Baustoffen, Autoreifen oder Brennholz bis hin zu Zäunen, Terrassen und Komposthaufen sowie dem Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.

„Die Gesetze sind 2014 schärfer geworden“, weiß Karin Heining. Eines der wichtigsten Ziele der Vorschriften besteht darin, den Hochwassergefahren vorzubeugen und Überflutungen aufgrund verbauter Ufer zu vermeiden.

Bei der jüngsten Gewässerschau nahmen Vertreter von Stadt und Landratsamt das Wuhr in Fahrnau und Schopfheim sowie den Floßkanal unter die Lupe. Dabei habe man an insgesamt etwa 30 Grundstücken Mängel festgestellt, berichtet Remko Brouwer – Zäune, Gartenhäuschen, nicht zulässige Baum- und Straucharten. In den „schlimmsten Fällen“ (Karin Heining) habe die Stadt die Eigentümer angeschrieben und sie aufgefordert, die Randstreifen wieder in Ordnung zu bringen.

Dass so manche Gartenhäuschen und standortfremde Pflanzen mitunter schon seit vielen Jahren bestehen und bislang jede Gewässerschau überdauert haben, mag Remko Brouwer nicht ausschließen. Allerdings hätten sich seit der letzten Gewässerschau die Gesetze geändert, betont er.

Denkbar sei auch, dass man früher womöglich „nicht ganz so strikt“ auf die Einhaltung der Vorschriften pochte. „Vielleicht hat man manchmal auch darüber hinweg geschaut“, räumt Karin Heiningein. Dass für alle Anlagen – auch ungenehmigte – ein Bestandschutz gilt, wie die Unabhängigen behaupten, bestreitet die Stadtplanerin allerdings.

Wie auch immer: „Böse Absicht“ mag Remko Brouwer den Anliegern keineswegs unterstellen. „Die Leute wissen oft gar nicht Bescheid“. Aus diesem Grund hat die Stadt nach seinen Worten mittlerweile die rund 700 Anlieger aller städtischen Wasserläufe angeschrieben und mit einem Infoblatt versorgt, das die Gesetzeslage erläutert und praktische Hinweise gibt, wie sich Gewässeranlieger richtig verhalten.

„Die meisten sind einsichtig“, berichtet Brouwer. Die Mehrheit der 30 Anrainer, die wegen des Gewässerstreifens Post bekamen, habe sich nach Gesprächen mit der Stadt geeinigt, nur drei hätten

Viele wissen gar nicht Bescheid

Widerspruch eingelegt. Darüber habe das Landratsamt zu entscheiden, das entweder eine Anordnung erlassen oder gar ein Bußgeld verhängen könne.