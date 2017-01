Schopfheim (wm). Schlechte Nachrichten von der Firma Tranter: Der Wärmetauscher-Produzent schließt Ende September die Pforten seiner Produktionsstätte in Gündenhausen. Das Unternehmen, das der Alfa Laval Gruppe gehört und seit rund 20 Jahren in der Markgrafenstadt produziert, beschäftigt derzeit noch 45 Mitarbeiter.

Tranter führe die Produktlinie Spiral-Wärmetauscher nicht weiter , heißt es in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung der Firma. Den bestehenden Auftragsbestand in Schopfheim werde man anschließen. Die Herstellung anderer geschweißter Wärmetauscher werde in andere Tranter-Fertigungsstätten verlagert.

Tranter will nach eigenen Angaben „ aktiv daran arbeiten, die negativen Auswirkungen für die betroffenen Mitarbeiter zu minimieren“, heißt es weiter. Nähere Auskunft dazu und zu den Gründen für die Schließung des Schopfheimer Standortes wollte Werkleiter Jürgen Kettner auf Anfrage nicht geben. Die Mitarbeiter seien bereits informiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tranter Hiobsbotschaften zu verkünden hat. Im April des Vorjahres gab das Unternehmen den Abbau von 14 Arbeitsplätzen bekannt. Zu Begründung hieß es damals, man reagiere damit auf die veränderten Rahmenbedingungen im weltweiten Markt.

Tranter stellt Wärmetauscher für die Industrie her, die vor allem bei der Ölgewinnung zum Einsatz kommen. Wegen der niedrigen Ölpreise kam es schon vor einem Jahr zu Umsatzeinbußen in der Petrochemie-Branche.