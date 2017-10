Schopfheim Außenspiegel ging zu Bruch

Schopfheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde nach Polizeiangaben ein in der Roggenbachstraße geparkter Audi A3 beschädigt. Der linke Außenspiegel ging zu Bruch; möglicherweise wurde dies durch einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer verursacht. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, so die Polizei. Der Schaden am Audi wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Schopfheim sucht jetzt nach Zeugen unter Tel. 07622 / 66698-0.