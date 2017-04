Schopfheim Außer Spesen nix gewesen

Von Petra Martin

Außer Spesen nix gewesen: Unter diese Redewendung könnte man die vergangene Sitzung des Bauausschusses stellen - zumindest was die Halle Wiechs angeht.

Schopfheim. Denn die Bedenken, die die Stadtverwaltung bei der Bauausschusssitzung vortrug - zu wenig Parkplätze, Lärmproblematik, Stromzufuhr - hatten sich bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag plötzlich in Luft aufgelöst.

„Irritierend“ fand indes Mark Leimgruber (CDU) die unterschiedlichen Informationen der Stadtverwaltung, zumal es im Bauausschuss ja noch hieß, dass möglicherweise eine Lärmschutzwand gebaut werden müsse und mit höheren Kosten zu rechnen sei. „Wie kommt diese Diskrepanz zustande?“

Es habe sich bei den Informationen der Stadtverwaltung lediglich um einen Zwischenstand des Lärmgutachtens gehandelt, die Probleme seien alle schon aus der Welt geräumt, teilte Bürgermeister Nitz am Montag mit. So dürfe auf den Parkplätzen, von denen es im Bauausschuss geheißen habe, dass dort nicht geparkt werden dürfe, bei bis zu 18 Veranstaltungen im Jahr auch nach 22 Uhr geparkt werden. Anders sehe es in der Silberrankstraße aus; dort dürfte lediglich bis 22 Uhr geparkt werden, wenn die dortigen Parkplätze als Hallenstellplätze mit herangezogen würden, es sei denn, es gebe eine ortspolizeiliche Erlaubnis bis 24 Uhr. Eine Lärmschutzwand werde nicht benötigt. Was noch angefertigt werden müsse, sei indes ein artenschutzrechtliches Gutachten.

Was die Verlegung einer Stromleitung angehe, so sei dies nicht allein für die Halle, sondern auch für Schule und Kindergarten erforderlich, sagte Nitz. Das Thema sei vom Tisch, die Kostenobergrenze für die Halle in Höhe von 3,1 Millionen Euro werde eingehalten.

Thomas Gsell (SPD) sagte, bei der Bauausschusssitzung sei klar gewesen, dass die Halle teurer werde, „sonst hätten wir es nicht vertagt“. Die neuerlichen Informationen, die Bürgermeister Nitz nun im Gemeinderat gab, hätten bei der Bauausschusssitzung vorliegen müssen, betonte Gsell.

SPD-Fraktionsvorsitzender Artur Cremans fragte, wie denn der Kostenrahmen eingehalten werden solle. Bürgermeister Nitz entgegnete, die Kostenberechnung sei die Grundlage; Abweichungen könne es wie bei jedem anderen Bauvorhaben auch nach oben und nach unten geben. Grünen-Stadtrat Bernd Müller schlug vor, für den „Fall der Fälle“ Einsparpotenziale zu eruieren. Bürgermeister Nitz sagte, es gelte zunächst, das Einvernehmen herzustellen. „Dann werden wir die Zahlen sehen.“ „Wir schauen bei jedem Gewerk drauf“, versicherte Stadtplanerin Karin Heining.