Schopfheim . Die Schönheit des Verfalls: Die Fotofreunde präsentieren im 40. Jahr ihres Bestehens in der Sparkasse Bilder zum Thema „Vergänglichkeit“. Die Vernissage findet am Montag, 13. März, um 19.30 Uhr in Schopfheim statt. Die Ausstellung ist bis zum 24. März täglich während der Öffnungszeiten der Sparkasse in Schopfheim zu sehen. Vom 27. März bis zum 7. April findet die Ausstellung in den Räumen der Sparkasse in Zell zu statt. An beiden Ausstellungsorten sind die Besucher aufgefordert, ihre Favoriten unter den Exponaten zu wählen. Aus den abgegebenen Stimmzetteln werden drei Gewinner ausgelost, die jeweils ihr Lieblingsbild erhalten.