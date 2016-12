00:58 Bundesbankchef: Regierungen müssen mehr sparen

Berlin - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Gründung eines unabhängigen Gremiums zur Überwachung der nationalen Haushalte in Europa vorgeschlagen. Die Budgetregeln müssten "mehr Biss bekommen", sagte Weidmann der "Bild"-Zeitung. "In dem Gremium sollten Experten sitzen, keine Politiker", empfahl er. Der Bundesbankchef appellierte an die Regierungen, ihre Sparanstrengungen 2017 zu verschärfen. "Die Länder des Euroraums sollten die historisch niedrigen Zinsen nutzen, um ihre Finanzen zu sanieren. Doch etliche tun zu wenig oder erhöhen sogar die Ausgaben. Das ist gefährlich."

00:53 Urteil im Prozess um eskalierten Nachbarschaftsstreit

00:28 Hagelschauer löst Karambolage auf A14 aus - zwei Verletzte

Schwerin - Bei einer Karambolage wegen Eis auf der Autobahn 14 bei Schwerin sind zwei Menschen verletzt worden. Nach einem Hagelschauer am Abend sei die Fahrbahn mit Eis bedeckt gewesen, teilte die Polizei mit. Mehrere Wagen kamen deshalb ins Schleudern und stießen zusammen. Insgesamt fünf Autos waren in den Unfall verwickelt, vier mussten anschließend abgeschleppt werden. Die zwei verletzten Insassen kamen ins Krankenhaus.

00:17 Zwei Menschen nach Wohnungsbrand in Augsburg gestorben

Augsburg - Zwei Menschen sind nach einem Brand in einer Augsburger Wohnung an ihren Verletzungen gestorben. Der Mann war am Abend mit schweren Brandverletzungen und die Frau mit einer starken Rauchgasvergiftung aus der brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geborgen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Beide starben im Krankenhaus. Vermutlich handele es sich bei den Opfern um das in der Wohnung gemeldete Ehepaar, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache ist noch unklar.