Schopfheim . Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr beim Friedhof erlitt eine 72-jährige Radfahrerin am Dienstag Verletzungen. Kurz vor 12 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Suzuki den Kreisel aus Richtung Hauptstraße und wollte diesen an der Ausfahrt Gündenhausen wieder verlassen. Hierbei übersah er laut Polizeibericht im Kreisverkehr eine Radlerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich dabei. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.