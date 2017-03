Schopfheim Azubis testen ihr Wissen

Schopfheim-Enkenstein. Eine Gipser- und Stuckateurklasse der Gewerbeschule Schopfheim war kürzlich zu Gast im Rathaus in Enkenstein, um am praktischen Beispiel den Sanierungsbedarf zu untersuchen. Die Gewerbeschule unterrichtet Stuckateur-Auszubildende aus dem Raum Konstanz bis Karlsruhe, die Schüler werden während der Schulblöcke im Internat der Gewerbe Akademie untergebracht.

Bei der Klasse, die zum Anschauungsunterricht in Enkenstein war, handelte es sich um Schüler des dritten Lehrjahres, die ihre Abschlussprüfung im Mai ablegen werden. Das Abschlussprojekt soll den Schülern am Ende der Lehrzeit die Möglichkeit geben, das Wissen aus allen drei Lehrjahren anzuwenden. Die Projektaufgabe bestand aus drei Aufgabenteilen: Aufnahme aller Putzschäden am und im Gebäude, Kalkulation eines Wärmedämmverbundsystems für die Fassade und Planung des Ausbaus der Dachschräge im Anbau (erstes Obergeschoss). Interessant an solchen Aufgaben ist, dass das Wissen am Ende der Lehrzeit zwar vorhanden ist, die Anwendung vor Ort aber oft nicht vorhergesehene Hürden bereithält.

Roland Gutschalk, Abteilungsleiter Bau, Holz, Farbe: „Ähnlich eines Erste Hilfe-Kurses, bei dem die Beatmung der Puppe am Boden super läuft; wird man aber mit einer Unfallsituation konfrontiert, klappt alles doch nicht mehr so gut.“