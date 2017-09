Schopfheim Begeistert von der Gastfreundschaft

Im Jubiläumsjahr - zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Schopfheim und Ronneby - nahmen der FV Fahrnau am internationalen Jugendfußballturnier und die Musikschule Mittleres Wiesental am internationalen Musik-Camp in Ronneby teil.

Schopfheim-Fahrnau. Vom 5. bis 9. Juli waren die Sängerinnen Teresa Schindelin und Felicitas Kiefer mit ihrer Betreuerin und Musiklehrerin Jacqueline Forster beim ersten Internationalen Musik-Camp in Ronneby. Während dieser Zeit standen verschiedene Auftritte auf dem Programm, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Schopfheim.

Untergebracht war das Trio in einer privaten Unterkunft, und es war begeistert von der Gastfreundlichkeit der Schweden. Einziger Wermutstropfen war für die jungen Sängerinnen, dass es keine gemeinsamen Auftritte mit den anderen Nationen gab.

Diesen Punkt griffen sie dann auch im Gespräch mit Bürgermeister Christof Nitz auf. Voller Ideen, wie man ein internationales Musik-Camp mit gemeinsamen Auftritten in Schopfheim organisieren könnte, kam das Trio aus Ronneby zurück.

Immer noch begeistert zeigten sich im Resümee-Gespräch mit Bürgermeister Nitz die Trainer und Betreuer vom FVF, Andreas Friedlin und Lukas Hermann, von der Teilnahme am internationalen Fußballturnier vom 8. bis 10. August in Ronneby. Mit dabei waren die Jugendspieler Leon Kraus, Marcel Jenner, Kevin Christen, Lennart Greiner, Quinn Irmler, Tizian Stolle und Leon Geiger.

Da keine komplette Mannschaft gestellt werden konnte, wurde das Team von Spielern und einem Betreuer aus Ronneby unterstützt. Auch der Spaß neben dem Platz fehlte nicht. Neben dem Fußball fanden gemeinsame Spiele für die Jugendlichen statt, die das Miteinander förderten und die sprachlichen Barrieren auflösten. Zugleich ist das professionell ausgerichtete Turnier in Ronneby ein sportlicher Höhepunkt. Friedlin und Hermann berichteten über volle Zuschauertribünen sowie Fernsehen, Radio und Zeitungen vor Ort. Darüber waren die jungen Spieler begeistert.

Sportlich lief es auch ganz gut. Die Mannschaft erreichte das Spiel um Platz drei. Jedoch konnte das Platzierungsspiel aufgrund der unglücklich terminierten Heimreise nicht gespielt werden. So landete die Mannschaft am Ende auf dem fünften Platz.

Für die Betreuer und Spieler war dies jedoch kein Grund, traurig zu sein. Im Gegenteil, denn auch in Fahrnau gibt es bereits Ideen für weitere Treffen mit Fußballmannschaften aus Ronneby.

Bürgermeister Nitz freute sich über die positiven Berichte und die Ideen für weitere Treffen. Denn nicht nur der Austausch auf politischer Ebene, sondern auch der kontinuierliche Austausch mit Schülern, Sportlern, Musikern und Ehrenamtlichen sei ein wichtiger Baustein einer gut funktionierenden Städtepartnerschaft.

Selbstverständlich wurden die Teilnehmer von beiden Städten unterstützt. So hat die Stadt Schopfheim die Reisekosten übernommen, und Ronneby als einladende Stadt die Unterbringung und Verpflegung.