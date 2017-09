Schopfheim Beim ZDF-Morgenmagazin

Schopfheim. Die Auszubildenden der Stadt Schopfheim waren auf einer politischen Bildungsreise in Berlin. Seit 2004 bietet die Stadt in einem Drei-Jahres-Rhythmus ihren Azubis die Bildungsreise an.

Bürgermeister Christof Nitz sei es wichtig, dass die Auszubildenden die Hauptstadt - und somit einen Teil der deutschen Politik und Geschichte - sowie die Partnerstadt Kleinmachnow kennenlernen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

In diesem Jahr besuchten die Teilnehmer unter anderem das DDR-Museum sowie das Stasi-Gefängnis in Potsdam und in Hohenschönhausen.

Weiterhin standen eine Führung im Verteidigungsministerium und dem Reichstagsgebäude auf dem Programm.

Ein Höhepunkt war für die Auszubildenden, als Zuschauer in der Live-Sendung des ZDF-Morgenmagazins mit dem Thema Bundestagswahl dabei zu sein. Auch eine gemeinsame Spreefahrt fehlte nicht.

Der Besuch in Kleinmachnow stand im Zeichen des Austauschs der Auszubildenden untereinander. Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert und Bürgermeister Christof Nitz informierten, künftig sei geplant, dass die Auszubildenden jeweils ein einwöchiges Praktikum in Schopfheim und Kleinmachnow absolvieren werden.