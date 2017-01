Guter Start ins neue Jahr: Je 1000 Euro rieselten mit dem ersten Schnee in die Kassen der Ambulanten Hospizgruppe Schopfheim und des Tierheims Hauingen.

Schopfheim . Der Zustupf stammt aus Mitteln der Bürgerstiftung, in der das Ehepaar Karl und Renate Feist eine eigene Stiftung eingerichtet hat, zweckgebunden für das Ziel, die „tolle ehrenamtliche Arbeit“ der beiden begünstigten Institutionen zu unterstützen.

Mit durchaus nachhaltiger Wirkung übrigens. Denn mit den künftigen Erträgen aus dem Kapital, das das Ehepaar 2015 nach „angenehmen Gesprächen“ mit den Stiftungsverantwortlichen im Team um Georg Ückert angelegt hatte, werden sowohl das Hospiz als auch das Tierheim Jahr für Jahr mit jeweils 1000 Euro bedacht.

Bei der Übergabe des ersten Schecks ließen sich Renate und Karl Feist noch einmal ausführlich von Vertreterinnen der beiden Einrichtungen berichten, was hinter deren sozialem Engagement steckt.

Lore Barnet von der Hospizgruppe verwies auf bereits zwei Jahrzehnte erfolgreichen Wirkens ihrer Gruppe, die es sich zum Ziel gesetzt habe, „trauernde Angehörige“, aber auch schwerkranke oder sterbende Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.

Bedarf an dieser Art Hilfe sei vorhanden, ständig erweitere sich das Einzugsgebiet der Gruppe mit Sitz in Schopfheim. Auch die Zahl der Hospizbegleiter(innen) nehme kontinuierlich zu. Nach Abschluss der laufenden Ausbildung, die vor allem über Spendengelder finanziert werde, stünden bald 35 Personen für den Dienst am Nächsten zur Verfügung. Ein Ende dieses Wachstums sei nicht abzusehen.

Auf Spendengelder ist natürlich auch der Tierschutzverein Lörrach angewiesen, der das Tierheim in Hauingen betreibt. Fünf Jahrzehnte sei der Verein mit seinem Heim für 25 Hunde, annähernd 50 Katzen, für Hasen, Vögel, Hühner und anderes Kleingetier in der Region präsent. Vorsitzende Christel Habermann betonte, dass auch ihre Arbeit in erster Linie auf Spendengelder angewiesen sei. „Deshalb freuen wir uns wirklich sehr über dieses Geld“, strahlte sie.

Das Tierheim sei in die Jahre gekommen, und die Zuschüsse der Stadt Lörrach seien nicht gerade üppig. An den jährlichen Betriebskosten von 150 000 bis 180 000 Euro beteilige sich die Stadt mit gerade mal 8000 Euro. Ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal nach der Sanierung der Unterkunft, an der sich das Land, die Stadt und der Tierschutzverein mit jeweils einem Drittel der Kosten beteiligten, nun auch noch der Bau des Katzenhauses anstehe.

„Die Investitionen sind nötig, weil wir das Tierheim auch in den nächsten Jahrzehnten nicht aufgeben wollen“, begründeten Christel Habermann und ihr Ehemann Axel die Ausgaben, die schließlich auch Renate Feist für vertretbar hält. „Ich habe mir das Tierheim sowie die gesamte Organisation angesehen und bin überzeugt, mit unserer Spende die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, versicherte sie.

Renate Feist arbeitete in Spanien ehrenamtlich für ein Tierheim und weiß deshalb genau, wie viel Herzblut in solchen Projekten stecken. Sie würdigte ausdrücklich auch noch einmal die Hospiz-Gruppe, deren Einsatz man nicht hoch genug würdigen könne.