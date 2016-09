Schopfheim. Der Rennsteig Supermarathon durch den Thüringer Wald startet um 6 Uhr morgens in Eisenach und endet nach 72,7 Kilometern und 1867 Höhenmetern in Schmiedefeld. In diesem Jahr war das Wetter perfekt: schön und trocken, aber nicht zu heiß. Große Freude herrschte bei und den beiden Super-Läuferinnen des Lauftreffs der TSG Schopfheim: Bettina Eyhorn wurde mit der Zeit von sechs Stunden und 59 Minuten Erste in ihrer Altersklasse und Erste in der Altersklasse Gesamtsiebte bei den Frauen. Bernadette Kern (vier Altersklassen höher) lief mit acht Stunden und 14 Minuten ebenfalls auf den ersten Platz ihrer Altersklasse. Glücklich und zufrieden mit ihrer Zeit waren auch Regina Lederer und Christiane Härtling, die gemeinsam nach neun Stunden und 25 Minuten ins Ziel liefen und damit im Mittelfeld bei den Frauen landeten. Für Regina Lederer war es bereits die dritte Teilnahme.