Schopfheim Bewegung, Spiel und Sport

Nachrichten-Ticker

23:12 Khedira und Juve im Viertelfinale - Leicester City ebenfalls weiter

Leicester - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat zum zehnten Mal das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Das Team von Weltmeister Sami Khedira besiegte am Abendim Achtelfinal-Rückspiel den FC Porto mit 1:0. Das einzige Tor erzielte Paulo Dybala in der 42. Minute per Handelfmeter. Portos Maximiliano Pereira sah Rot. Das Hinspiel hatte Turin 2:0 gewonnen. Englands Meister Leicester City steht erstmals in der Runde der letzten Acht. Leicester geann mit 2:0 gegen den FC Sevilla und machte damit die 1:2-Hinspielniederlage wett.

22:09 Herman van Veen dichtet gegen Rechtspopulismus

Berlin - Der Künstler Herman van Veen hat zur Parlamentswahl in den Niederlanden seine Furcht vor dem Rechtspopulismus in ein Gedicht gefasst. "In den Niederlanden wird es nicht so laufen wie in den Vereinigten Staaten, denke ich als internationaler Zeitungsleser", schrieb der bekannte Liedermacher unter dem Titel "Eine Stimme" in einem Gastbeitrag für "Spiegel Online". "Wir haben keinen einzigen Politiker, der schneller als sein Schatten twittert." Weiter schrieb er: "Rechtspopulismus ist gefährlich, weil er Hass sät gegenüber Minderheiten." Die Niederländer wählen morgen ein neues Parlament.

21:55 BVB bezwingt Pokalschreck Lotte 3:0 - Jetzt gegen Bayern

Osnabrück - Das Giganten-Duell im Halbfinale des DFB-Pokals zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist perfekt. Der BVB musste beim 3:0 -Erfolg im Viertelfinal-Nachholspiel gegen die Sportfreunde Lotte jedoch fast eine Stunde auf den erlösenden Führungstreffer von Christian Pulisic warten. Vor 15 780 Zuschauern im Stadion in Osnabrück trafen zudem André Schürrle und Marcel Schmelzer für den Revier-Club. "Wir haben in der ersten Halbzeit gut mitgehalten", sagte Lottes Offensivspieler Kevin Freiberger. "Ich glaube, dass wir erhobenen Hauptes nach Hause fahren können."

21:52 Hrubesch fordert strengere Fußball-Regeln - Vorbild Handball

Hannover - DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch hat strengere Regelauslegungen im Fußball nach dem Vorbild des Handballs gefordert. "Wir brauchen klarere Entscheidungen, dann hört das auf", sagte Hrubesch in Hannover über Schwalben und Schauspielerei in der Fußball-Bundesliga. "Beim Handball diskutiert keiner - da müssen wir hinkommen", forderte der 66-Jährige, der das deutsche Olympia-Team in Rio de Janeiro zu Silber geführt hatte.

21:51 Abstimmung mit Signalwirkung - Niederländer wählen neues Parlament

Den Haag - Im Zeichen des heftigen Konflikts mit der Türkei wählen die Niederlande morgen ein neues Parlament. Vor weiteren wegweisenden Wahlen in Frankreich und auch Deutschland schaut Europa vor allem auf das Abschneiden der Partei von Geert Wilders. Der Rechtspopulist hatte einen entschiedenen Wahlkampf gegen Islam, Migration und die EU geführt. Das Wahlergebnis könnte Signalwirkung weit über die Landesgrenzen hinaus haben. Nach den letzten Umfragen hat die Partei für die Freiheit von Wilders deutlich an Zustimmung verloren.