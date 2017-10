Schopfheim Bewohner fühlen sich pudelwohl

In der „Zentrale“ direkt hinterm Eingang lassen sich einige Steppkes gerade ihr zweites Frühstück schmecken, im Bauzimmer fuhrwerken kleine Handwerker mit großem (Spiel-)Gerät durch die Gegend, und im nächsten Raum proben ein Dutzend Nachwuchstänzerinnen – streng geheim noch – für ihren großen Auftritt am Samstag.

Schopfheim-Langenau (jab). Wenngleich die offizielle Eröffnung erst morgen ansteht: Das pralle Leben ist bereits eingezogen in das neue Kita-Gebäude in Langenau. Und aus den Aktivitäten der Kinder wie aus den Worten von Kita-Leiterin Angelika Keil beim Vorab-Rundgang wird unmittelbar deutlich: Die großen und kleinen Bewohner fühlen sich in ihrem neuen Domizil pudelwohl.

Viel Liebe zum Detail

Mit viel Liebe zum praktischen wie pädagogisch wertvollen Detail in Aufbau und Einrichtung ist hier auf dem Gelände direkt neben der Grundschule innerhalb eines guten halben Jahres – Spatenstich war im März – Raum für 42 Kindergartenkinder entstanden, die hier teils halb-, teils ganztags betreut werden. Das neue Gebäude ergänzt das in Langenau bereits bestehende Kindergartenangebot für 47 Kinder; die beiden Kindergärten gehören organisatorisch zusammen, wie Kita-Leiterin Angelika Keil betont: „Wir haben hier künftig eine Kita unter zwei Dächern.“ Ansprechpartnerin im neuen Haus ist Julia Diaz.

Im Zentrum des eingeschossigen Gebäudes findet sich ein Mehrzweckraum direkt hinterm Eingang. An den Tischen hier wird üblicher Weise gegessen, gemalt und gespielt; unkompliziert jedoch lassen sich die Möbel auch beiseite räumen, so dass hier flugs ein großer Raum für Tanz, Theater und sonstige Gemeinschaftsaktionen entsteht.

Atelier für Kreative

In der Mitte des Raumes findet sich ein verglastes Abteil mit Staffelei, das den Kindergartengängern als Atelier für kreative Ausflüge dient, ringsum sind die übrigen Räume angeordnet: Büro und Sozialräume für die Erzieherinnen, Sanitärräume im Miniformat, ein mit Matratzen ausgestatteter Ruheraum fürs kurze Abschalten zwischendurch und die Küche, in der das vom Markus-Pflüger-Heim angelieferte Essen angerichtet wird, und in der die Kinder künftig hin und wieder auch selbst aktiv werden dürfen.

Und dann natürlich die beiden Räume, die ganz einfach zum Spielen da sind: Ein Raum mit Puppenecke, Verkleidungsutensilien, Büchern und Brettspielen für Rollen- und Regelspiele, und ein zweiter, in dem große Kisten mit Legos, Holzklötzen und ein ganzer Fuhrpark zum Bauen einladen. Mit dieser Aufteilung nicht in fest zugeordnete Gruppenräume, sondern in nach Themen und Funktionen sortierte Bereiche, in denen die Kleinen sich nach Belieben bewegen, sei die Raumkonzeption ideal auf das Konzept der offenen Pädagogik abgestimmt, erklärt Keil.

Offene Atmosphäre

Zur offenen und lichten Atmosphäre der neuen Räume tragen auch Farben und Materialien sowie etliche bauliche Details bei: Wände und Böden sind aus Holz, oder in hellem Grün gehalten. Vom Boden bis zur Decke reichende Fensterfronten sorgen für jede Menge natürliches Licht, wie überhaupt Licht- und Sichtachsen in der Architektur weite Blicke über die Räume hinweg erlauben. Nettes Detail: In die Wände eingelassene Glasfronten auf Kinder-Augenhöhe erlauben den Steppkes, von außen in die einzelnen Räume zu spicken.

Spiellandschaften

Eine gelungene Mischung aus wertig und praktisch zeigt sich auch bei den eigens angefertigten Möbeln: Durchweg aus massivem Holz gearbeitet, sind sie in Form und Funktion genau auf die Bedürfnisse und Räumlichkeiten angepasst – und lassen sich dank ihrer Rollen unkompliziert auch bewegen, so dass die Kinder sich ihre Spiellandschaften täglich aufs neue zusammenbauen können, oder so dass ein Raum auch flugs einmal für größere Gemeinschaftsaktionen freigeräumt ist. Im Zusammenhang mit dem durchdachten Raum- und Ausstattungskonzept lobt die Kindergartenleiterin denn auch nachdrücklich die Arbeit von Thomas Kuri, der als Architekt für den Kindergarten verantwortlich zeichnet: „Er versteht es wunderbar, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen.“

Auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Handwerkern sei ausgesprochen gut gelaufen, freut sich Keil - „nur so konnten wir den sportlichen Zeitplan einhalten“. Und für die Kinder selbst schließlich war spannend mitzuerleben, wie ihr neues Domizil in Riesenschritten Gestalt annahm: Regelmäßige Baustellenbesuche gehörten in den vergangenen Monaten fest zum Kindergartenprogramm; Anfang September dann zog ein Teil der Kindergartenkinder aus dem alten ins neue Gebäude hinüber. Nach und nach werden sich die Plätze im erweiterten Kindergarten nun füllen; vor allem im Ganztagsbereich gibt es derzeit noch Kapazitäten, berichtete Keil, und verweist darauf, dass die insgesamt 89 Plätze selbstredend nicht allein Kindern aus Langenau vorbehalten bleiben.

Wichtige Aufgabe für die Zukunft sei es, die beiden Häuser eng zu vernetzen, auf dass die Idee „eine Kita unter zwei Dächern“ auch tatsächlich aufgeht. Dazu sollen die gegenseitigen Besuche der Kindergartenkinder und gemeinsame Projekte, etwa im Bereich Musik, Tanz oder Naturerleben, sorgen.