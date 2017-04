Schopfheim Boogie Woogie-Feuer in der Stadthalle

Nachrichten-Ticker

20:40 Trump sieht Fortschritte in Beziehungen zu China

Palm Beach - US-Präsident Donald Trump hat bei einem ersten Gipfeltreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping "enorme Fortschritte" in den schwierigen Beziehungen beider Länder ausgemacht. Es habe sich eine "herausragende Beziehung" zu Xi entwickelt, sagte Trump in Florida bei der Fortsetzung von Gesprächen in seinem Anwesen Mar-al-Lago. Er erwarte, dass sehr viele Probleme verschwinden könnten. Einzelheiten zu konkreten Inhalten des Treffens nannten allerdings weder Trump noch der chinesische Staatschef.

20:26 Hannover muss Tabellenführung bangen - Siege für Bielefeld und Pauli

Berlin - Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga die ersten Punkte unter dem neuen Trainer André Breitenreiter abgegeben. Nun droht der Verlust der Tabellenführung. Die Niedersachsen kamen bei den Würzburger Kicker nicht über ein 0:0 hinaus. Im Abstiegskampf haben Arminia Bielefeld und der FC St. Pauli durch Auswärtssiege vorerst die bedrohten Plätze verlassen. Bielefeld siegte beim SV Sandhausen 3:1, St. Pauli gewann beim 1. FC Nürnberg 2:0.

20:18 US-Botschafterin nach Syrien-Angriff: "Auf mehr vorbereitet"

New York - Nach dem Luftangriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt sind die USA nach den Worten ihrer UN-Botschafterin Nikki Haley auf weitere Aktionen vorbereitet. Aber man hoffe, dass das nicht nötig sein werde, sagte Haley bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Der Luftangriff sei ein "maßvoller Schritt" und "komplett gerechtfertigt" gewesen. Syriens Präsident Baschar al-Assad dürfe nie wieder chemische Waffen einsetzen. Syriens Verbündeten Russland griff Haley scharf an. Die russische Regierung trage eine erhebliche Verantwortung.

20:05 Stockholm: Brandenburger Tor nach Anschlag nicht beleuchtet

Berlin - Nach dem mutmaßlichen Anschlag in Stockholm mit mehreren Toten wird das Brandenburger Tor in Berlin nicht in den schwedischen Nationalfarben angestrahlt. Das teilte der Senat mit. Vor wenigen Tagen hatte es für Wirbel gesorgt, dass das Tor nach dem Anschlag in St. Petersburg nicht in den russischen Farben illuminiert wurde. Daraufhin hatte der Berliner Senat klargestellt, dieses besondere Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität komme nur bei Partnerstädten zum Tragen, wie zuletzt etwa nach Attentaten in Paris, Brüssel, London oder Istanbul.

19:59 Anschlag in Stockholm: Polizei startet Terror-Untersuchungen

Stockholm - Nach dem mutmaßlichen Lkw-Attentat in Stockholm mit mehreren Toten hat die schwedische Polizei Untersuchungen wegen des Verdachts auf Terror eingeleitet. Die Ermittler befragten zwei Zeugen auf der Polizeiwache. "Sie werden zum jetzigen Zeitpunkt keines Verbrechens verdächtigt", teilte die Polizei am Abend mit. Die Ermittler erhofften sich aber nützliche Informationen von ihnen. Nach einer weiteren Person, die zum Tatzeitpunkt am Tatort gesehen worden sein soll, sucht die Polizei mit mehreren Bildern. Die Zahl der Toten und Verletzten ist weiter unklar.