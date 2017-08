Schopfheim Brand auf dem Recyclinghof

Schopfheim. Am Dienstag erhielt der Polizei kurz vor Mitternacht Nachricht von einem ein Brand auf dem Recyclinghof im Lusring. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz war, konnte das Feuer rasch löschen. Vermutlich gerieten Batterien in einem offenen Unterstand in Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Umliegende Container wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Schadstoffmessungen des Löschwassers ergaben nach Polizeiangaben keine kritischen Messwerte.