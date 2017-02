Schopfheim. Probleme beim Abbiegen hatte am Dienstag gegen 12 Uhr ein Lkw-Fahrer in der Steinhäußlerstraße. Passanten beobachteten, wie der Brummifahrer von der Wehrer Straße nach links abbog. Da er dabei jedoch zu früh einschlug, musste er mit seinem Lastwagen rangieren. Dabei streifte er laut Polizeibericht zwei am Straßenrand geparkte Autos.

Anschließend stieg der Lkw-Fahrer aus und sprach zwei Anwohnerinnen an. Diese verstanden den Mann jedoch nicht, da er der deutschen Sprache nicht mächtig war. Der Mann stieg darauf wieder in seinen Lkw und fuhr einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An einem der geparkten Autos entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro, am zweiten wurde lediglich der linke Außenspiegel eingeklappt.

Zwei Zeuginnen beobachteten den Vorfall, notierten sich das Kennzeichen des Lasters und alarmierten die Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.