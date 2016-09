Schopfheim. Stadtverwaltung und Energieagentur stellen ihr neues Klimaschutzkonzept am Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr im Rathaus vor.

Dabei soll den Bürgern dargestellt werden, wie ihre Ideen aus den Beteiligungsworkshops bereits Eingang in das Konzept gefunden haben, wie das weitere Vorgehen der Stadt in Sachen Klimaschutz aussieht und wie die künftigen Aufgaben gemeinsam in Angriff genommen werden können, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Für das neue Konzept, das zeigen soll, wie Klimaschutzziele langfristig zu erreichen sind, hatte die Stadtverwaltung zunächst Bilanz aus den bisherigen Aktivitäten gezogen. Dazu wurden die Emissionen der Haushalte, des Verkehrs, der Unternehmen und der öffentlichen Liegenschaften erfasst, wobei auf die Ergebnisse des bisherigen Prozesses im European Energy Award (eea) zurückgegriffen worden sei, wie die Stadt mitteilt.

Um den Klimaschutz weiter voran zu bringen, sollen weitere effiziente und rentable Möglichkeiten gefunden werden, wie im Verkehr, in den Haushalten und den Unternehmen Energie eingespart werden kann.

Dabei setzt die Stadtverwaltung weiterhin auf den Dialog mit den beteiligten Unternehmen und den Bürgern, denn ein Fahrplan für Klimaschutz kann laut Jan Münster, Geschäftsführer der Energieagentur Landkreis Lörrach, langfristig nur funktionieren, wenn dieser von allen Akteuren der Stadt mitgetragen und kontinuierlich weiterentwickelt werde.

Durch das bisherige Engagement der Bürger konnte in der Vergangenheit bereits ein Maßnahmenkatalog zum Klimaschutzkonzept erarbeitet werden.

Diese „Roadmap“ für das weitere Klimaschutzengagement der Stadt enthält unter anderem Vorschläge zur Optimierung des lokalen Angebotes, Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen oder die Einrichtung eines Klimabeirates, über den Bürger auch dauerhaft Mitsprache in Sachen Klimaschutz haben solle, so die Stadtverwaltung.